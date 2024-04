El dato de Carlos Sainz que vuelve a retratar a Ferrari: ¡Sold Out!

Carlos Sainz está de moda en la Fórmula 1 y no es para menos. Fue anunciar su marcha de Ferrari tras el fichaje estrella de Hamilton y las cosas no han podido salirle mejor. El piloto español dio un golpe -otro- encima de la mesa al conseguir en Suzuka su tercer podio de la temporada, cuarto para la escudería italiana. Un tercer muy puesto trabajado en un carrera en la que no opciones de caza a sus rivales.

De las 4 carreras disputadas, en 3 ha conseguido podio (una de ellas una victoria en Australia) y la única en la que no puntuó fue en Arabia debido a su operación de apendicitis. Un brillante arranque que ha provocado que escuderías del nivel de Mercedes, Aston Martin e incluso Red Bull se peleen por contar con su talento en 2025.

Volaron en minutos

Con estos datos no resulta extraño que la grada 'CS55' de Sainz en el GP de España se haya agotado en cuestión de minutos y se haya registrado una cola virtual de casi 30.000 personas. El pasado 4 de abril se anunciaba que un año más, hasta 3.800 aficionados podrían acceder a la Grada CS55 para apoyar a Carlos Sainz. El piloto de la Scuderia Ferrarianunciaba un pack de entradas con regalos y un gran descuento para dar un acceso más asequible a su comunidad de fans en su Gran Premio de casa.

Las entradas se han puesto a la venta y han volado en minutos. Tal y como adelanta SoyMotor, las entradas se pusieron a la venta este mismo miércoles a partir de las 10 de la mañana, aunque ya antes, a las 9 horas, se podía acceder a una especie de 'sala de espera' virtual. El 'pack' al que han podido tener acceso los afortunados incluirá los tres días del Gran Premio e incorporará como regalo una bandera y una gorra oficial de Carlos. Su precio: 190 euros (194,5 euros contando gastos de gestión) por un pack que estaba valorado en 410 euros y que por tanto contó con una rebaja de 220 euros.

Cuando el proceso de venta llevaba activo menos de 20 minutos se anunciaba que las entradas a la grada estaban agotadas. Un apoyo que ha dejado sin palabras al piloto madrileño.

La Grada CS55 ha estado presente en el Circuito de Montmeló desde el GP de España de 2016, con las únicas excepciones en las ediciones de 2020 y 2021, que se disputaron a puerta cerrada por la pandemia de COVID-19.

Colea el nuevo feo de Ferrari en Japón

Este gesto retrata a la escudería italiana cuya lista de agravios con el piloto asturiano no olvidan los aficionados que en estos días han vuelto a subrayar en redes el nuevo feo vivido por el piloto en Japón. Cuando Sainz se despojó del casco a su brillante carrera en Suzuka, su mirada vlvió a buscar sin encontrar. Mientras Verstappen y Checo Pérez se abrazaban con sus mecánicos, el español buscaba a los suyos pero no estaban. Únicamente asistió un miembro del departamento de comunicación que grababa al piloto mientras se quitaba el casco. Ya en el podio, sí contó con la presencia de su jefe, Fred Vasseur.

Una situación casi idéntica a la vivida en Barhéin.

"Nunca merecieron tener a un piloto como Carlos Sainz", "Es humillante para él y para España", "Ya no disimulan su favoristimo por Lecrec", "Que mal plan lo de Ferrari con Sainz, buscaba a su equipo y solo lo recibió Don Carlos Sainz", "Estoy muy triste", "Odio esta situación", o "Ninguna sorpresa" son algunos de los indignados mensajes que inundaron entonces las redes sociales.