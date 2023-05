La encendida defensa del castellano de Fernando Alonso que arrasa en redes: "¡Un nuevo facha!"

Fernando Alonso volvió a brillar a brillar el pasado domingo en el Gran Premio de Miami donde logró el tercer puesto y por lo tanto subirse de nuevo al podio. El campeón español esta volviendo a hacer vibrar a la hinchada española y no solo por su gesta deportiva. El piloto asturiano volvió a dejar claro su orgullo español y se saltó el protocolo de la FIA -que establece el inglés como lengua oficial- para defender el castellano.

"Vamos a saltarnos las normas otra vez... No voy a decir nada malo, pero voy a responder en español" comenzó su intervención el bicampeón del mundo en un perfecto inglés, para hacer el cambio a su lengua materna de forma inmediata. Y se arrancó con una respuesta en castellano, en un gesto totalmente inédito en una atmósfera tan encorsetada como la de la Fórmula 1, donde el inglés es un imposición.

"Creo que es un gran día, tener a un mexicano y dos españoles por primera vez en la historia en una crono. Somos la segunda lengua más hablada del planeta y merecemos también responder en español", aseguró el bicampeón del mundo... para sorpresa de los presentes.

Lógicamente, le requirió para que repitiera la respuesta en inglés y el asturiano aprovechó, de nuevo, para bromear. "He dicho cosas muy malas", dijo entre risas, para después responder ya en el inglés obligatorio en el establishment de la competición.

Un gesto que no ha pasado inadvertido en redes sociales donde muchos han elogiado la actitud del piloto. Una de las que no tardó en aplaudir su gesto fue Ana Rosa Quintana. "Alonso estuvo francamente bien, no sé si lo habéis visto..." afirmó para dar paso al vídeo del asturiano. "Fue muy bonito" añadió dejando claro su apoyo al piloto. Un mensaje que también secundó Eduardo Inda: : «Esta reivindicación de la lengua común de todos los españoles y que la hablan 600 millones de personas no la ha hecho nunca ningún político español en 50 años de democracia. Chapó por Fernando Alonso».

Otro de os mensajes que han sido muy comentados fue de Juan Carlos Girauta, ex diputado de Ciudadanos. "Un nuevo facha" escribió junto a un emoticono de risas para agradecer el gesto del piloto.

La afición tampoco tardó en aplaudir estas palabras a través de las redes sociales: «Fernando Alonso haciendo más por la lengua española que organismos oficiales que supuestamente velan por la defensa del español», comenta un usuario.

Desde la FIA tienen como regla que el idioma utilizado sea el inglés. Cualquier anuncio oficial se da a conocer en inglés e incluso cuentan con una normativa que obliga a cualquier ingeniero, mecánico, técnico o trabajado a comunicarse en inglés con un piloto cuando este estuviese subido en su monoplaza. Lo mismo ocurre con los mensajes por radio. Tal vez la actitud de Alonso sirva para establecer un debate dentro del "Gran Circo" y el español pueda introducirse como segunda lengua, dado el potencial seguimiento del deporte en los países de habla hispana.