Un ex mecánico de McLaren saca a la luz algunos secretos ocultos de la F-1: "Buscábamos mujeres..."

El ex mecánico de McLaren, Marc Priestley, pasó nueve años con el equipo antes de dedicarse a una carrera en los medios y ahora presenta el programa de motor británico Wheeler Dealers. En 2020, Priestley se unió a la plantilla del programa 'Joyas sobre ruedas' cambiando así el Gran Circo por una carrera en los medios.

'Elvis' –como le conocían en McLaren– estuvo en Woking durante diez temporadas. Desde el año 2000 hasta el 2009 formó parte del amplio plantel de mecánicos del equipo británico. Priestley vivió algunos de los años más convulsos y gloriosos del equipo, y pudo celebrar un título de Campeón de Pilotos en el año 2008, con Lewis Hamilton.

"Se odiaban y eso partió la escudería"

Justo un año antes, en la polémica temporada 2007, vivió de primera personal el duelo Alonso-Hamilton. "Llegaron al punto de odiarse al final de la temporada. No trabajaban en equipo. Cuando se pelearon, cada grupo de mecánicos respaldó a su piloto, y se creó un ambiente de crispación y división dentro del equipo, que lo separó", declaró tras dejar el equipo McLaren.

Ahora ha revelado algunos de los secretos mejor guardados de la fórmula uno como la selección de las azafatas de parrilla o la juergas de los mecánicos. Asegura que él y sus colegas vagaban de ciudad en ciudad buscando mujeres sexys en bares para hacerse pasar por chicas de la parrilla de Grand Prix.

Marc Priestley, que ahora presenta el popular programa de televisión sobre automóviles Wheeler Dealers, pasó varios años en las ligas menores antes de ser contratado por McLaren en 2000. Rápidamente ascendió de rango y fue agregado al jefe del equipo de boxes del equipo en 2002. En su libro de 2017, 'El mundo secreto del pitlane de F1', Priestley afirma que regularmente le encargaban recorrer los bares locales el día antes de una carrera para atrapar a las mujeres más atractivas que podía encontrar. "Por lo general, la misión de los mecánicos era ir a los bares de la ciudad local un sábado por la noche para 'atrapar' a una joven que era 'lo suficientemente atractiva' y lo "suficientemente dispuesta", para asumir la tarea de ser la parrilla. chica al día siguiente", escribió.

Las chicas de la parrilla fueron prohibidas en 2018 después de que la FIA considerara que la práctica era "inapropiada". Priestley, o 'Elvis' como se le conoce cariñosamente, pasó varios años trabajando con gente como David Coulthard y Kimi Raikkonen, y también formó parte del equipo de Lewis Hamilton cuando el piloto nacido en Stevenage ganó su primer título mundial en 2008.

"Los mecánicos se tambaleaban"

"No había muchos domingos; así era entonces", desvela Priestly para resaltar la falta en los que la mayoría de los mecánicos en la parrilla antes de una carrera no estuvieran todavía tambaleantes desde el sábado por la noche anterior de profesionalidad en aquellos tiempos en comparación con como se preparan hoy en día.

En 2009, Priestley optó por trabajar en la base de McLaren en Woking en lugar de viajar a cada carrera, antes de dedicarse a la televisión. Comenzó a escribir sobre deportes de motor para varias revistas y sitios web y, finalmente, se convirtió en un invitado habitual en The F1 Show de Sky Sports.

Unos años más tarde, fue contratado por el medio estadounidense CNBC para presentar su programa insignia de F1, One Second in F1 Racing. Su experiencia allí finalmente le permitió conseguir un puesto en Wheeler Dealers en 2021.