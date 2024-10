La declaración más honesta de Fernando Alonso: "Al Fernando de 20 años le diría..."

Fernando Alonso celebró este domingo sus 400 carreras en la Fórmula 1 cumplidas en el GP de México. Casi nada, se trata de un hito que ni el propio piloto imaginaba con 20 años.

"No pensaba mucho, todo pasó muy rápido y no estaba preparado", confiesa al ser preguntado sobre cómo era entonces, cuando se encontró con su primera oportunidad para competir a bordo de un monoplaza.

"No teníamos simuladores, no conocía el circuito de Melbourne. Lo caminé el día anterior y jugué a la Playstation, no sé si la PS1 o la PS2, para conocer un poco Australia. Tampoco conocía realmente los botones del volante, ni había hecho suficientes test antes de la primera carrera", añade.

"Al ver el semáforo que se apaga intentas no cometer muchos errores, pero no estás en un modo competitivo. Ahora la gente debuta de diferente manera: tienen academias, hacen mucho simulador, pueden meter 500 vueltas de prueba, conocen el circuito, los botones... quieren debutar y demostrar que van rápido. Yo no quería demostrar, solo no chocarme. Han cambiado las cosas", zanjó el piloto asturiano.

Alonso quiere ilusionarse con la próxima temporada en la que Aston Martin está generando mucha ilusión con el fichaje de Newey.