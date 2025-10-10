El récord de Michael Schumacher que ha superado Hamilton 20 años después

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari marcó uno de los momentos más esperados de los últimos años en la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo aterrizó en Maranello con la ambición de conseguir su octavo título mundial y devolver la gloria a la scuderia italiana. Lo que debía ser una temporada de escándalo, se ha convertido en un auténtico sufrimiento para el británico y el equipo, que siguen en adaptación a un coche impredecible.

Este año está siendo el más difícil de su carrera. No ha logrado victorias ni podios y en muchas ocasiones, ha reconocido sentirse "fuera de ritmo" con un monoplaza que opera "en el filo de la navaja". En medio del caos y la frustración de no conseguir resultados, Hamilton ha establecido un nuevo récord que lo mantiene entre los grandes del automovilismo. Algo técnico y casi simbólico que ocurrió en el GP de Singapur y que le ha posicionado por encima de Michael Schumacher de una manera inesperada.

La velocidad de Hamilton es de récord

Lo que pareció ser la peor carrera para Lewis Hamilton, terminó convirtiéndose en un nuevo récord del británico. Bajo las luces de Marina Bay, el piloto de Ferrari no sólo consiguió la vuelta rápida sino que, selló un hito por encima del legado de Michael Schumacher. Dos décadas después de que el alemán estableciera 15 temporadas consecutivas registrando al menos una vuelta rápida en Fórmula 1, Hamilton lo ha llevado más allá.

Con su actuación en Singapur, alcanzó 16 temporadas consecutivas logrando al menos una vuelta rápida, convirtiéndose así en el nuevo referente en la velocidad punta. Desde su debut con McLaren en 2007, ha mantenido esta racha con tres equipos diferentes: McLaren, Mercedes y Ferrari. Lo asombroso de esto es el contexto: en las últimas vueltas, Hamilton sufrió una grave pérdida de frenos, que le obligó a ceder la posición a su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Sin embargo, este nuevo dato en la historia del británico va más allá de las estadísticas. Al igual que el alemán en los noventa, Hamilton está viviendo un año de sufrimiento que podría ser el inicio de algo mayor y parece que la historia se puede repitir veinte años después. Otro campeón de Fórmula 1 con Ferrari y en un periodo de reconstrucción.

Verstappen cercano, pero aún lejos de los números

Los récords están para superarlos y Verstappen siempre está presente. El neerlandés parece ser el candidato para arrebatarle la cima a Hamilton. Desde que debutó en Fórmula 1 con apenas 17 años, ha logrado al menos una vuelta rápida en carrera en diez temporadas consecutivas que lleva en el campeonato, desde su llegada a Red Bull en 2016. No obstante, todavía está muy lejos.

En cuanto a vueltas rápidas totales, suma 35, lo que lo sitúa sexto en la clasificación histórica y segundo entre los pilotos en activo, por detrás del heptacampeón, que acumula 68 vueltas rápidas en carrera. Michael Schumacher sigue primero con 77 vueltas rápidas, siendo el más rápido en una de cada cuatro carreras disputadas.