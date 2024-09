Los temblores y calambres de Alonso que reflejan la exigencia del Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputado el pasado fin de semana, es, según describen los propios pilotos, el más exigente del calendario. Aparte de a la velocidad, las curvas y los rivales, los pilotos tienen que enfrentarse a las altas temperaturas, alrededor de 30 grados, metidos en un coche y con un traje ignífugo; y a la humedad.

“Probablemente sea la carrera más exigente físicamente, de los campeonatos. Así que hay que mantener el nivel de concentración muy alto durante toda la carrera”, aseguró en la previa Fernando Alonso, el más veterano de la parrilla con sus 43 años, que acabó en octava posición, satisfecho. “Sumamos cuatro puntos más de los que merecíamos aquí, porque para nada estamos en esta posición”, reconoció, antes de confirmar después de la disputa del Gran Premio lo que se temía. “Es de las primeras veces que no sale un 'safety car' en Singapur. Eso tampoco nos ayudó. Fue una carrera muy física, muy dura, también para los neumáticos, en la que fuimos siempre detrás de Nico [Hülkenberg], intentando meterle un poco presión”.

Las dureza de la que habla Fernando se vio en la entrevista que tuvo con DAZN.

El piloto asturiano empieza a mirar a sus pies y a dar saltitos. “Tenía un calambre en el dedo del pie cuando me hiciste las preguntas. Ni te escuché la pregunta; no sé ni lo que dije”, desveló después. Además, confesó que a pesar de las condiciones extremas, no bebió agua. “Casi nunca bebo, hoy no tenía agua tampoco. No puedo conducir con el pitorro en la boca”, dijo Fernando.

"Tenemos que mejorar"

Alonso habló también de las siguientes citas. Ahora llega Estados Unidos, aunque habrá que esperar un mes. "En las próximas carreras tendremos que subir el nivel. Aquí y en Baku [donde fue sexto] hemos ido bien, porque son dos circuitos urbanos; pero en circuitos 'normales' sufriremos más si no mejoramos", advirtió. "Si soy sincero, ha sido un coche muy difícil de pilotar durante todo el fin de semana; y aun así lo hicimos bastante bien para acabar sólo unos segundos por detrás del Ferrari. Nos queda mucho trabajo por hacer en la fábrica de Silverstone estas semanas para intentar mejorar nuestro rendimiento en Austin", finalizó Alonso.