La frase de Irene Junquera sobre la presentación de Mbappé: "Me fui casi llorando porque no pude preguntar e Ibai sí"

La periodista Irene Junquera desveló una anécdota en La Tribu, el programa de Radio Marca, donde se discutieron varios temas candentes del deporte, entre ellos, la reciente aparición de un streamer en la Primera División como futbolista, lo que generó un interesante debate sobre el cruce entre el mundo digital y el fútbol profesional. Sin embargo, fue Irene Junquera quien protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa, al compartir una experiencia personal sobre su vivencia en la rueda de prensa de la presentación de Kylian Mbappé.

La periodista se mostró visiblemente afectada al relatar cómo salió casi llorando de la comparecencia ante los medios del delantero francés. "Me fui casi llorando de la rueda de prensa de Mbappé porque no pude hacer ninguna pregunta. Y luego Ibai, a quien le tengo mucho aprecio, sí tuvo la oportunidad de preguntar", confesó Junquera.

La periodista, que tiene una amplia trayectoria en los medios, no ocultó su frustración al sentir que su profesionalismo no fue reconocido en ese momento, a pesar de sus años de formación y trabajo en el sector. "Yo he estudiado una carrera y llevo muchos años trabajando en esto, pero no se me permitió hacer preguntas, mientras que a él sí. Me dolió mucho. Entiendo que Ibai tiene muchos seguidores, pero aún así me sentí herida", explicó.

Por su parte, Ibai Llanos es uno de los streamers más conocidos a nivel mundial y desde los últimos años estuvo muy vinculado al deporte y, en especial, a la entrevistas a jugadores de fútbol, sea de ejemplo Leo Messi. De hecho, Ibai fue el único español que estuvo allí preguntando y conociendo a Leo Messi en persona. Algo que ya generó cierta polémica en el mundo del periodismo.