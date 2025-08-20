La frase viral de Josep Pedrerol en "El Chiringuito": "Franco es el nuevo ídolo del Bernabéu"

El Santiago Bernabéu, acostumbrado a las noches mágicas y a presenciar el nacimiento de leyendas, fue testigo de un nuevo capítulo: el esperado debut de Franco Mastantuono con el primer equipo del Real Madrid. El joven argentino ingresó al terreno de juego con el descaro de un veterano y se ganó, en cuestión de minutos, la ovación de un estadio exigente pero justo.

Fue en el minuto 67 del partido contra el Club Atlético Osasuna cuando Xabi decidió hacer el cambio que todos esperaban: Mastantuono saltaba al campo en lugar de Brahim Díaz. La ovación fue inmediata. No solo por el hype que rodea al chico desde su llegada de River Plate, sino por la curiosidad genuina del madridismo por ver a su nueva joya en acción.

Mastantuono llegó al Real Madrid en julio, en una operación rápida y precisa dirigida por Juni Calafat. Tras brillar en la cantera de River y sumar minutos en la Primera argentina, fue fichado como una apuesta a futuro. Pero su adaptación ha sido tan rápida que ya es presente.

Josep Pedrerol tiró de humor en el inicio del programa de "El Chiringuito": "Franco es el ídolo del Bernabéu". El presentador destacó que todo el público gritó: "Franco, Franco...". De momento, el atacante tendrá que ganarse la titularidad para seguir completando su inicio de proceso en la entidad madridista.