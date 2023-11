Las frases de Rubiales en el vestuario de la selección femenina: "¿Quién tiene más ovarios'?", antes de la semifinal

Luis Rubiales está utilizando todos los recursos posibles para su defensa y uno de ellos, según ha desvelado El Español ha sido un vídeo de una charlas a las jugadoras antes del encuentro contra Suecia, en la semifinal del Mundial: "Hablo delante de 23 mujeres, de las 23 mejores futbolistas del mundo. Empezasteis hace muchos años siendo niñas, habéis pasado por todo tipo de sufrimiento y estáis aquí ante la mayor oportunidad de vuestra vida", empieza un discurso del, en ese momento, presidente de la Federación, que quiere emocionar a las futbolistas. Ha sido el entrenador, Jorge Vilda, quien le ha dado paso.

Luis Rubiales, que como futbolista seguro que vivió muchos discursos así, cambia el tono para dirigirse a las futbolistas. "Olga, ¿quién tiene más alma? ¿Ellas o nosotras?". Y les pide que le respondan más alto, que no las oye.

Habla con Putellas, que estaba muy cercana a las quince futbolistas que se habían negado a ir con la selección meses antes. "¿Quién tiene más pelea?".

Y a Esther González, la delantera, le pregunta con un gesto parecido al que en la final se vería en el palco: "¿Quién tiene más ovarios?".

A la Balón de Oro, Aitana Bonmatí le pregunta: "¿Quién tiene más inteligencia? Venga a la primera". Y acaba con un grito: "Todas juntas, ¿quién tiene mejor Selección? ¿Ellas o nosotras?".

Luis Rubiales quiere que compartir su emoción: "Vamos a dejar un lado los sentimientos. Los que no crean en nosotros, fuera. Indiferencia. Si yo soy capaz de haceros llegar sólo el 1% de lo que el fútbol español me ha hecho llegar de lo que España me ha hecho llegar. Voláis", les dice.

Pido compromiso: "Vamos a ganar este partido y lo vamos a hacer cada una por su parte. Lo vamos a hacer por Jorge y por el staff. Por los fisios, por el médico, por Poki, por Isa, por la delegación que cómo os cuida. Qué suerte tenéis. Por las rivales que tenéis que os admiran. Por las niñas que están empezando". Un discurso que suena raro después de todo lo que ha pasado, tras la final y su beso a Jenni Hermosos.

Es un Rubiales que quiere ser cercano: "Ivana vamos a ganar este partida por Jara. Irene lo vamos a ganar por Mateo. Pero también lo vamos a ganar por Juan Carlos y lo vamos a ganar por Jesús Guerrero. Y Mariona, lo vamos a ganar por Miguel Ángel. Y lo vamos a ganar por el hambre. Y lo vamos a ganar por los que han estado con nosotros siempre".

Rubiales quiere transmitir su entusiasmo: "Cuando no tengáis el balón, sed 23 más. Os vais a tener que ayudar porque vais a tener momentos muy malos seguro. Pero vais a ser mejores". Vamos a ganar porque el fútbol va a hacer justicia y porque sois mejores. Por un tributo al fútbol. Vamos a ganar porque somos la mejor selección de este Mundial", continúa: "Hemos dado ejemplo, hemos hablado de sobreponernos, hemos hablado de calidad. Chicas, de verdad, es que es vuestro sueño. No os levantéis mañana pensando que podíais haber hecho más". Y acaba: "A reventar a las suecas".