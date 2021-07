Así ha sido la última noche de José Ramón de la Morena en la radio: “Adiós y gracias”

Deportes

José Ramón de la Morena cuelga las botas. Uno de los referentes de la radio española se despidió con un emotivo programa en El Transistor desde el Estadio Wanda Metropolitano para cerrar un ciclo de cuatro décadas ininterrumpidas en la radio. En su adiós estuvo rodeado de varios protagonistas del mundo del fútbol como Gárate, Enrique Cerezo, Miguel Ángel Gil o Simeone.

📹🔴 “Ha sido un año maravilloso, más allá de todas las dificultades que hemos vivido por la pandemia” @Simeone . En @ElTransistorOC



Sigue el programa en https://t.co/o1BALPnhAP pic.twitter.com/LOm4hxiyct — El Transistor (@ElTransistorOC) June 30, 2021

José Ramón de la Morena se inició en la radio a nivel nacional en el año 1981, cuando -procedente de Radio Intercontinental- ingresó en la redacción de deportes de la Cadena Ser. Su talento y olfato natural para encontrar y contar historias le hicieron pasar rápidamente de cubrir eventos menores a narrar grandes gestas del deporte. En poco tiempo, De la Morena comenzó a presentar programas deportivos, hasta saltar al prime time de la radio, creando el histórico programa ‘El larguero’, que llevó como seña de identidad el famoso ‘ra, ra, ra’ de Benito Moreno.

De la Morena deja las ondas para emprender un nuevo proyecto vital vinculado al reciente nacimiento de su hijo, según explicó en el programa ‘El transistor’ de Onda Cero. Pero antes, vivió su última función, una de las más especiales de su vida. Atrás queda la guerra radiofónica más famosa de los noventa: la que mantuvo con José María García.

La noche arrancaba con el emotivo momento en el que Juan Ramón Lucas daba paso por última vez a José Ramón de la Morena al frente de “El transistor”. A partir de aquí y con un arranque en el que prometía no ponerse cursi, comenzaba su ultimo baile en las ondas.

▶ El emotivo momento en el que @JuanraLucas da paso por última vez a @jrdelamorena al frente de @ElTransistorOC



Así ha sido el último RA, RA, RA, la mítica sintonía que le ha acompañado https://t.co/oLwX1w27eg#TheLastDance pic.twitter.com/nF9ACiL4em — Onda Cero (@OndaCero_es) June 30, 2021

El periodista arrancó el programa entrevistando a uno de sus ídolos de infancia, el jugador por el que se hizo del Atlético, José Eulogio Gárate. “Te puedes ir muy satisfecho después de todo lo que has hecho”, aseguró el exfutbolista del Atlético. “La vida me ha regalado grandes momentos, este es uno de ellos”, aseguró notablemente emocionado de la Morena, que también pudo bajar al césped del campo del equipo de su corazón.

Por su programa también pasaron el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, que habló de la renovación de Messi y la Superliga y el tenista Rafael Nadal.

El tenista quiso participar en el adiós de José Ramón de la Morena tras pasar unos días en la mar para desconectar de la dura derrota en las semifinales de Roland Garros ante Novak Djokovic..

“Era una gran oportunidad para mí pero me encontré con un Djokovic muy inspirado y solo me quedó felicitarlo. Después de una derrota dura como la de Roland Garros uno necesita unos días, ordenar la cabeza y también el físico. Trabajé fuerte para conseguir el objetivo y no pudo ser. Ahora toca reponerse, he recuperado cuerpo y cabeza y me siento preparado para volver a entrenar”, aseguró.

Ambos protagonizaron una emotiva despedida: “No sé el tiempo que me quedará de jugar. Lo que tengo que hacer cuando sea padre es ser buen padre y no contarle lo que fui en el pasado”, afirmó el tenista. “Ha sido un honor conocerte Rafa, es uno de los privilegios que me ha dado esta profesión”, sentenció de la Morena a lo que Rafa respondió: “Sin personas como tú esto no hubiera sido lo mismo”.

El último programa acabó con preguntas al propio ‘Joserra’ de personas que le conocen bien, entre ellos, Juanma Castaño y Manu Carreño, que agradecieron al locutor su aportación a la radio: “Gracias por habernos dejado ser parte de tu historia”.