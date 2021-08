El sorprendente “retuit” de Gabriel Rufián tras la llegada de Messi a París: “Que os den por el culo, independentistas”

Deportes

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a hacer de las suyas en Twitter. Esta vez no por uno de sus agudos mensajes sino por un “retuit” que ha dejado a muchos sin palabras y es que si algo tiene el político catalán es sentido del humor, algo que demuestra constantemente en redes y esta vez no ha sido una excepción.

El portavoz de la formación independentista no ha sido ajeno a la marcha de Messi del FC Barcelona y, si hace unos días no dudaba en despedirlo como se merece, hoy se a limitado a “retuitear” un sorprendente mensaje con el vídeo de Messi saludando desde el balcón del hotel en el que se aloja en París. “Leo tiene un mensaje para ti . Que os den por culo, independentistas” se puede leer en el “tuit” que el político catalán no ha dudado en compartir desde su perfil.

El mensaje ha corrido como la pólvora y muchos ha recordado a su autor la condición de “perico” de Rufián o critican a los que usan el fútbol con intenciones políticas.

Confeso seguidor del Espanyol a Rufián le sorprende que en ocasiones le tilden de culé, “porque si te inventas que eres de un equipo te inventas que eres del Barça, del Madrid o del Manchester. Soy perico porque lo fácil en este país es ser culé o convergente”, ha expresado en más de una entrevista. Pero su condición de Perico no le impidió despedir a Leo Messi como un grande.

Rufián dejó un mensaje en Twitter con indirecta incluida para aquellos aficionados al fútbol que no son precisamente hinchas culés: “Se puede no ser católico y disfrutar de la Capilla Sixtina y se puede no ser culé y haber disfrutado mucho de Messi. Qué prodigio de jugador”. El tuit se hizo viral de inmediato.