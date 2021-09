Luis Enrique ve peligrar el Mundial: “Estamos en el alambre”

Deportes

No hay días tranquilos para esta España. O, mejor dicho, no hay campeonatos tranquilos. Todo lo que sucede con Luis Enrique al mando es trepidante, tanto para lo bueno como para lo malo y lo de ayer en Estocolmo fue muy malo, porque el billete directo para el Mundial de Qatar se complica bastante. Es un momento de alarma y la mejor forma de comprobarlo era mirar la cara del seleccionador, muchísimo más serio que de costumbre e incapaz de sacar algo positivo a la derrota. «Sí, es una noche complicada, y no hay mucho más que decir, la verdad», lanzaba Luis Enrique en el micrófono de TVE. «Hemos perdido muchos duelos y nos han generado muchas más transiciones que en los últimos cien partidos. Y con rivales con delanteros de calidad, como Isak y Kulusevski, pues se paga. Nosotros lo hemos pagado de la manera más cara posible», insistía el técnico sin modificar un rostro lleno de preocupación. «Hemos intentado cambiar en la segunda parte, porque lo que veíamos no nos convencía. Los centros eran difíciles con tanta gente en el área», explicaba sobre la entrada de Adama Traoré, un futbolista prácticamente inédito en la Eurocopa y cuya apariciòn sonaba más a desesperación que a un plan premeditado.

El tropezón es gordo, porque España ya no depende de sí misma para estar de manera directa en Qatar en diciembre de 2022. Necesita ganar los cuatro partidos que le quedan y que los suecos se dejen al menos dos puntos. Un panorama que no es imposible, pero que no es lo que esperaba España en este Grupo B. «Quedan muchos partidos aunque no dependamos de nosotros, y hay que mejorar. Esta era una opción, podía pasar y ha pasado. Esperemos que ellos se dejen algún punto. No es la mejor de las situaciones, pero nosotros seguimos convencidos de ser primeros», decía Busquets, el gran capitán y que fue cómplice junto a Carlos Soler del error que dio paso al tanto del empate de Isak.

Precisamente ese tanto del jugador de la Real Sociedad, justo un minuto después de que España se adelantara, sirvió para que Luis Enrique se temiera lo peor. «Se veía que se iba a complicar la noche. Nos empatan tan pronto que no esperaba otra cosa. Han pasado muchas cosas y algunas de ellas negativas, quiero volver a ver el partido. Estamos en el alambre», comentaba mucho más crítico con sus futbolistas que en otras ocasiones.

«Está claro que queda muchísimo aún, no tenemos margen de error. Ha sido una lástima, hemos hecho cosas bien, pero han metido sus ocasiones», se lamentaba Jordi Alba. Toca ganar todo y esperar.