El surrealista consejo de Joaquín a Iturralde González en medio de un partido. Aún no se lo cree

Deportes

Joaquín es un espectáculo y parece claro que cuando se retire tiene un sitio entre los famosos televisivos. Sus shows mientras ve los realitys de televisión comienzan a ser esperados casi con tantas ganas como los programas de la televisión y sus malos chistes en las redes sociales tiene muchísimos seguidores, pese a que muchos no tienen gracia.

Pero es que Joaquín es así y no se inventa nada. Esa imagen de divertido no significa que no haya sido un profesional en el campo. A sus 40 años sigue en la élite del fútbol, aunque esta temporada Pellegrini, en entrenador del Betis, no le está dando mucha bola y Joaquín ya ha dicho que siente que juega menos que el portero suplente de Oliver y Benji.

Cada temporada que acaba es una amenaza para su continuidad. Y más si no tiene minutos y deja de ser decisivo en su equipo de toda la vida. Puede que entonces el mundo del espectáculo gane a un humorista, pero está claro que el mundo del fútbol va a perder a un tipo singular, que no pierde el buen humor ni en los momentos más delicados ni contra los árbitros.

Lo contaba el ex colegiado Iturralde González en una charla en la cadena SER. “Como Joaquín hay muy pocos”, aseguraba el ahora comentarista acerca de con quién se lo ha pasado mejor en un campo de fútbol. “Creo que es el que más me ha hecho reír”, continuaba Iturralde, que lleva muchos años de experiencias y anécdotas en la mochila. Después, el ex colegiado ha comentado lo que le sucedió en un partido con Joaquín, una de las escenas más inesperadas que le han sucedido en un partido de fútbol. Una escena tan surrealista que la podían haber escrito los hermanos Marx.

“En un Valencia - Barça, en un córner, me dice, ‘itu, itu’, yo le hago como así con la cabeza y me dice, ‘ven, ven’. Digo algo le ha pasado, en un córner, le habrán pegado o algo...”, aseguraba Iturralde recordando ese momento. Pero va, claro.

“Voy corriendo y me dice, ¿'te has casado’?. Y le digo, ‘no, no’. Y dice, ‘pues no te cases’”.

Y luego Joaquín sacó el córner como si nada hubiera sucedido. Nunca habría imaginado que un jugador le pidiese acudir a un saque de esquina para, en vez de protestar o pedirle algo, darle ese consejo tan, para casi todos menos para Joaquín, fuera de lugar.