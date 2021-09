Deportes

“Rafa, no me jodas”: 25 años de la mítica anécdota arbitral de la que nos habría privado el VAR

La Romareda, 29 de septiembre de 1996. Córner a favor del Barcelona, ocasión desaprovechada por los visitantes y barullo en el área. Couto da un patada a Aguado y Solana le responde con un manotazo en la cabeza que el portugués exagera rodando por el suelo. El todavía anónimo Rafa Guerrero llama a la banda a Mejuto González y le explica lo sucedido: “Penalti y expulsión”.

La reacción de Mejuto, captada por los micrófonos de la televisión dio la vuelta al mundo, se hizo viral antes de que los virales existiesen y lo que hoy sería carne de hashtag, se convirtió en la frase de moda: “¡Rafa no me jodas!”. Una frase que árbitro siempre negó a haber pronunciado. Según aclararía Mejuto su frase exacta fue: «Vaya, joder Rafa, me cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?» pero a pesar de las explicaciones, el inexacto ‘Rafanomejodas’ forma parte de la memoria de cualquier aficionado al deporte rey. Hoy se cumplen 25 años de aquella anécdota que sigue siendo recordada y que protagonizó uno de los primeros vídeos virales de nuestro país. Una perla futbolera que hoy habría evitado el VAR.

Lo que fue un leve forcejeo entre Solana y Couto terminó por ser penalti para el Barcelona y expulsión de Xavi Aguado. Un error que liquidó al Real Zaragoza y que entregó en bandeja el triunfo al conjunto azulgrana. El equipo maño terminó perdiendo 3-5 e inició una caída en picado hacia puestos de descenso, permaneciendo toda la temporada en zona peligrosa: Esto acabó costándole el puesto, un mes y medio después, a Víctor Fernández, el gran artífice de uno de los mejores equipos de la historia del club.

Rafa Guerrero debutó en Primera División aquella temporada, como asistente de Mejuto González. Era la quinta jornada y el partido estaba caliente. Entonces vio cómo un jugador del Zaragoza golpeaba a otro del Barça en el área. “En ese momento lo tengo claro, pero luego te das cuenta de que no era para tanto. Y encima me equivoqué en el número. Una tarde que no deseo a nadie. Un día muy duro de mi vida”, contaba años después el protagonista en una entrevista con Eurosport.

Rafa Guerrero se hizo famoso a raíz de aquel partido y es, sin duda, el linier más famoso de la historia de la Liga. Fue juez de línea 12 años más, hasta su retirada, con más de 300 encuentros a sus espaldas. Nunca se quitó el San Benito de lo que ocurrió en La Romareda. Pero lo recuerda en sentido positivo. “Quedé muy agradecido, porque aprendí muchas cosas, sirvió para superarme, para no cometer los mismos errores” afirmaba.

Hoy en día, esta anécdota seria imposible con el VAR, algo que provoca sentimientos encontrados en su protagonista. Guerrero cree que el VAR entonces le habría perjudicado, por eso no tiene envidia de los linieres de hoy. “Te diré que hace más justicia, que es necesario, y no me voy a oponer a la evolución. Pero ponte en la piel del linier. Si levanto el banderín o no lo levanto, si me corrige el VAR vaya faena.. Es como que tienes a ese diablillo que te dice: ‘la cagaste’. Yo tendría problemas con el VAR, no me llevaría bien”.

Estuvo en el arbitraje activo durante 20 años, de los cuales 14 fueron en Primera División. Trabajó un breve periodo para Radio Nacional de España como comentarista de los partidos de la Selección Española en la Eurocopa 2008. Participó como árbitro asistente en la Eurocopa 2004 de Portugal, en el Mundial sub-20 de Emiratos Árabes celebrado en Dubái, en la Copa Africana de Naciones 2000 y en la Copa de Japón (Tokio y Osaka).