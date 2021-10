El Chimy Ávila vuelve a marcar para Osasuna y pide perdón por la camiseta con el mensaje de Santiago Abascal

Deportes

El Osasuna recibía en el partido inaugural de la décima jornada al Granada. Muy cerca del descanso, los locales se adelantaron con un gol de Chimy Ávila. El delantero argentino volvía a marcar por los navarros y la celebración volvió a pedir disculpas a la grada rojilla por la imagen en la que apareció el pasado verano con una camiseta en la que se podía leer una frase de Santiago Abascal.

El Chimy Ávila es uno de los referentes en El Sadar. El jugador de Osasuna se ha ganado a la afición navarra o al menos así era hasta que apareció en una foto con una camiseta en la que aparecía una frase del líder de Vox. El argentino subió a sus redes sociales una imagen en la que aparecía con una camiseta en la que se veía una silueta del líder político fumando un puro y esta frase: “El miedo es una reacción. El valor, una decisión”. El futbolista también etiquetó a la tienda donde se pueden comprar las camisetas.

Buena parte de la hinchada de Osasuna no puede estar más alejada de las ideas que defiende Vox. El sector más ultra de los aficionados navarros está directamente vinculado el entorno abertzale y por eso en cuestión de horas se produjo una virulenta reacción en las redes sociales. Al ver las consecuencias, el Chimmy Ávila decidió borrar la story e incluso publicó un mensaje pidiendo disculpas. “Metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas. Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas”. Pese a las disculpas, la polémica continuó y el Chimy ha decidido seguir excusándose ante los más radicales de la hinchada navarra.