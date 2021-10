Deportes

Los exfutbolistas Fernando Sanz y Gaizka Mendieta fueron los invitados este jueves en La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar+. Durante la entrevista hablaron del cambio físico que sufren algunos jugadores cuando se retiran y Broncano habló de la transformación experimentada por Fernando Torres.

Después de mostrar una foto actual de Torres, mucho más musculado que cuando estaban en activo, David Broncano les preguntó si le habían dicho algo al exjugador del Atlético de Madrid por esa transformación. “¿Alguna vez le habéis dicho entre bromas, ‘Fernando, controla un poco los batidones’?”, les dijo Broncano. “Yo, no. No me atrevo”, bromeó Mendieta. “Todavía no hemos coincidido con él”, siguió en tono distendido Fernando Sanz

También hablaron durante la entrevista del caso contrario, de los futbolistas que ganan mucho peso cuando se retiran. “Intentas ser un poco cuidadoso. Le dices cuídate, que puedes tener un problema de salud. Por no decirle que está gordo como un truño. Vas con cuidado”, dijo Fernando Sanz.