Henry cuenta con pelos y señales por qué está preocupado por Messi

Deportes

El que fuera compañero del argentino en el Barcelona no termina de ver cómodo a éste en el PSG. Así lo ha reconocido Thierry Henry, que ha hablado de la preocupación que siente por Leo Messi en la última entrevista que ha concedido.

“Messi está aislado y no toca demasiado el balón. No diría que está triste, pero le veo aislado”, ha comenzado diciendo el galo en Prime Video. Thierry Henry también ve al argentino fuera de posición. “Yo lo prefiero en el centro. No creo que pueda marcar diferencias desde la derecha. Yo lo estoy pasando mal. En el centro puede dar ritmo. Tenemos que encontrar alguna solución para que ellos puedan jugar juntos. No tengo los datos exactos a nivel táctico, pero creo que tiene menos impacto. Participa con poca frecuencia”, ha añadido.

Mbappé, más determinante que Messi según Henry

“Por el momento, el equipo es de Kylian. Es él quien hace brillar al PSG. La pelota busca más a Kylian”, ha continuado diciendo. “Si hay más de un ‘conductor’, el equipo no puede jugar y tocar al unísono, y en este equipo hay demasiados. No juegan al mismo ritmo”, ha finalizado Thierry Henry.

Mbappé, Messi, Neymar y el Balón de Oro

Otro conductor del PSG es Neymar. Tener a tanto ‘gallito’ en el equipo está pasando factura a Mauricio Pochettino. “Tuve un problema por decir que Messi debía ganar el Balón de Oro. Neymar y Mbappé me dijeron que por qué no ellos. En cualquier caso, cualquier jugador del París estaría bien que lo ganara, pero Leo lo merece”, admitió el técnico argentino.