El español gana la batalla de los idiomas al francés en el PSG

Deportes

El vestuario del PSG, como el de la mayoría de los clubes de élite, es una pequeña Torre de Babel en la que se mezclan los idiomas y donde los futbolistas acostumbran a manejarse con soltura en varias lenguas para poder comunicarse con sus compañeros. En esta batalla idiomática, el español ha ido ganando terreno al francés hasta convertirse en la lengua más utilizada en el equipo parisino. Inglés, italiano, portugués y alemán son las otras lenguas que se pueden escuchar en el día a día del PSG.

Hasta 14 futbolistas hablan en español, entre ellos Kylian Mbappé, que se maneja con soltura en este idioma, y el entrenador, Mauricio Pochettino, acostumbra a dar sus instrucciones en castellano o en inglés, idioma con el que se siente más cómodo que con el francés.

El fichaje de futbolistas de España, Sudamérica y Centroamérica ha provocado que el castellano se convierta en la lengua de referencia en el vestuario. Hablan este idioma los españoles Sergio Rico, Juan Bernat, Sergio Ramos y Ander Herrera; los argentinos Leo Messi, Leandro Paredes, Mauro Icardi y Ángel di María; el costarricense Keylor Navas; el internacional marroquí Achraf Hakimi, nacido en la capital de España y formado en la cantera del Real Madrid; los brasileños Rafinha y Neymar; el francés Kylian Mbappé y el neerlandés Xavi Simons, que ha vivido gran parte de su vida en España y pasó por la cantera del Barcelona.

Que el francés no sea el idioma principal entre los jugadores del PSG no significa que no lo hablen las estrellas del equipo, como indica Robbie Thomson, periodista de la televisión del club. A futbolistas como Neymar y Di María se les ha acusado de no hablar francés, pese a llevar ya varios años en París, pero Thomson lo desmiente y asegura que los dos “hablan muy bien francés, pero no lo hablan delante de las cámaras”. El miedo a no poder expresar de forma correcta sus ideas hace que en público prefieran hablar en portugués o español.

“Tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos. Lo primero es porque estamos en París y es nuestra obligación adaptarnos e intentar hablar francés, comunicarnos y hacernos entender”, sostiene Ander Herrera, que habla con soltura el idioma, igual que compañeros como el italiano Marco Verratti o el brasileño Marquinhos, capitán del equipo y que quien también domina el italiano y puede comunicarse en español.

Si Mbappé habla francés, español e inglés, el alemán Julian Draxler es capaz de comunicarse con sus compañeros en inglés y francés, además de en su lengua materna, que emplea con su compatriota Thilo Kehrer. Draxler también habla algo de español, un idioma que empieza a manejar el central francés Presnel Kimpembe.