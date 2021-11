La prueba más difícil para Luis Enrique

Deportes

Brais Méndez ha sido el último jugador llamado por Luis Enrique para le selección. La lesión de Yeremi Pino le ha hecho un hueco en el equipo de la Roja que busca la clasificación directa para el Mundial. España llega con muchas bajas a los compromisos contra Grecia (jueves) y Suecia (domingo), los dos a las 20:45 en La1.

Futbolistas como Gerard Moreno, Marcos Llorente y Pedri se quedaron fuera de la convocatoria por lesión. Y desde que el seleccionador anunció la lista el pasado viernes ha tenido que sustituir a Ansu Fati por De Tomás, a Eric García por Diego Llorente y ahora a Yeremi Pino por Brais. Pero ninguna baja duele tanto a Luis Enrique como la de Ferran Torres, el máximo goleador de la selección, que se lesionó en la Liga de Naciones. «Lamento cuando se lesionan con sus clubes, pero sobre todo cuando se lesionan con nosotros», dice el preparador español.

Estos partidos ya no son «un premio», como decía el seleccionador para referirse a la fase final de la Liga Europa que disputó en octubre.

«Esto sí me genera presión. Bastante más que la Nations League, que era un premio. Espero no transmitir esa presión a los jugadores. Intentaré transmitir de qué manera vamos a superar las dificultades porque no hay ningún partido que no las tenga», reconocía el seleccionador al anunciar la lista de convocados el pasado viernes.

Son los compromisos más difíciles a los que se ha tenido que enfrentar Luis Enrique hasta ahora. España ha estado en todos los Mundiales desde 1978. El último que se perdió fue el de 1974, cuando se quedó fuera al perder contra Yugoslavia en la repesca con el mítico gol de Katalinski, que cuatro años después vengó Rubén Cano en Belgrado.

A una repesca quedará condenada España si no recupera los dos puntos de desventaja con Suecia. La Roja podría ser incluso tercera, pero ya tiene la repesca asegurada por haber sido finalista de la Liga de Naciones. Pero la repesca no es un camino sencillo. Es necesario superar dos eliminatorias a partido único para llegar al Mundial de Qatar. Las eliminatorias se disputarán entre el 24 y el 29 de marzo del año próximo.