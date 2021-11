Mourinho, vetado por una radio por su contestación a un periodista

Deportes

El entrenador de la Roma, José Mourinho, ha sido vetado por la emisora de radio Retesport después de la contestación que su periodista Marco Juric recibió el pasado sábado en rueda de prensa por parte del entrenador portugués. Retesport es una emisora muy cercana a la Roma, cuya actualidad sigue de forma exhaustiva.

‘’¿Cambiaría algo relativo a los últimos seis meses?’’, preguntó Marco Juric en la conferencia de prensa previa al partido contra el Venecia, que la Roma perdió el domingo por 3-2. “Usted es inteligente y quiere aparentar que no, o directamente no es inteligente”, respondió Mourinho. Esta contestación no gustó nada a Retesport, que este lunes emitió un comunicado en el que anunció que no volverá a participar en las ruedas de prensa del técnico portugués.

Este es el comunicado íntegro publicado por Retesport en su web:

“Retesport, al expresar su solidaridad con Marco Juric por la desagradable e inapropiada respuesta recibida por parte del Sr. Josè Mourinho en la sala de prensa el pasado sábado, decide suspender su participación en las ruedas de prensa, con el fin de evitar posteriores instrumentalizaciones de las preguntas planteadas de forma educada y totalmente lícita.

Deseamos al entrenador giallorossi lo mejor en sus esfuerzos por mejorar la suerte del equipo y centrar su atención en las posibles soluciones técnicas, evitando comentarios espectaculares que en este momento consideramos inapropiados. Siempre, Forza Roma”.