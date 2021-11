Luis Enrique: “No vamos a caer en la trampa”

Deportes

«Que viva la presión», decía Luis Enrique después del partido. Era la palabra más utilizada en la conferencia de prensa previa al partido contra Grecia y el seleccionador demuestra que esa presión no puede con él. Incluso se permite estar pendiente de pedir que acabe la traducción antes de comenzar a responder la siguiente pregunta en la conferencia de prensa. Un día más con la satisfacción del deber cumplido.

España ha conseguido dar la vuelta a la clasificación del grupo gracias a la victoria de Georgia ante Suecia y un empate en el último partido contra los suecos sería suficiente para que España llegara al Mundial de Qatar.

«No vamos a caer en la trampa», advierte el seleccionador, que no piensa en buscar el empate. «Eso no va a ocurrir, saldremos a ganar como hemos salido cada partido, sabiendo que siempre es un rival muy complicado. Es una trampa, pero ese error no lo cometeremos. Vamos a ir a ganar desde el principio y a correr los riesgos que corremos siempre», advierte el seleccionador español.

Aunque es consciente también de que la manera de jugar de España puede favorecer al rival. «Nuestra manera de jugar beneficia al rival porque no vamos a especular, vamos a presionar arriba, vamos a jugar desde atrás. No tiene sentido cambiar porque entonces jugaríamos a empatar y yo quiero ganar», reconoce. «Sé que la manera de jugar favorece al rival, pero intentaremos generar ocasiones suficientes para ganar el partido», añade.

Recurre a la memoria el seleccionador para acordarse de la clasificación para el Mundial 94. España logró el pase en el último partido de la fase de clasificación contra Dinamarca. «Jugamos con diez porque habían expulsado a Zubizarreta, pero no recuerdo otro partido en que una afición nos llevara en volandas de aquella manera. Y eso es lo que tiene que notarse, tiene que botar el estadio para que los jugadores se sientan apoyados», asegura.

En Grecia el ambiente estaba en contra, pero no pesó en el ánimo de Sarabia en el momento de lanzar el penalti. Tampoco la mala racha de la selección desde los once metros. Había fallado los cinco lanzamientos anteriores, excluidas las tandas de penaltis de la Eurocopa. «No hemos pensado en eso. Tenía la confianza para tirar. Es una faceta en la que debemos hacer goles, es una faceta muy importante y se ha visto. Hemos ganado 1-0 con ese gol de penalti y es importante aprovechar esas oportunidades», reconoce el goleador de España en Atenas.

En el vestuario había quedado marcado que él era el encargado de lanzar si había un penalti. «Es uno de los penaltis más importantes que he podido tirar, pero la presión la intentamos llevar de la mejor manera posible y sólo pensaba en marcar», aseguraba Sarabia después del partido.