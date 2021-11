Tangana, dribling, rabona, golaveraje, lauchero... ¿Cuánto sabes de fútbol?

Deportes

El fútbol no solo ha marcado la historia, la política o las costumbres de los pueblos. Su poder es tal que hasta tiene su propio lenguaje y, a veces, es necesario un diccionario para entender lo que pasa sobre el césped. Vaselina, Folha seca, gambeta, jugada de pizarra, chilena... estamos acostumbrados a escuchar estos términos en los narradores de los encuentros de fútbol pero ¿Sabes lo que significan?. Estas son solo 20 de las palabras que integran el particular lenguaje futbolero y que tal vez no conozcas:

1. Cancerbero: portero. También guardameta, gato o arquero.

2. Lauchero: En el fútbol y deportes de equipo similares, se dice del jugador que no participa activamente del juego, sino que espera la oportunidad de hacer un gol, instalándose cerca del arco rival.

3. Hat trick: es el término de origen inglés que se emplea cuando un jugador marcatres tantos en un encuentro. En castellano es más correcto usar la palabra “triplete”.

4. Testarazo: remate de cabeza

5. Gambetear: regatear. El sustantivo es gambeta; el jugador es gambeteador.

6. Vaselina: lanzamiento suave y de trayectoria curva por encima del portero

7. Pared: pase a un compañero que la devuelve al primer toque para superar al contrario

8. Disparo a lo Panenka: lanzamiento de penalti suave y centrado. El nombre tiene su origen en el primer jugador que hizo dicho lanzamiento: Panenka

9. Folha seca: Disparo con efecto que hace caer el balón a la mitad de su trayectoria. La Folha Seca en el fútbol, «Dry Leaf» en inglés, es un tipo de golpeo de balón en el que la pelota asciende de manera rápida y cae bruscamente zigzagueando. El nombre de este tipo de disparo, Folha Seca, significa en español “hoja seca”.

10. Catenaccio: (literalmente “cerrojo” en italiano) es una táctica de fútbol ultradefensiva y casi siempre relacionada con los equipos italianos. Fue introducida por el entrenador Nereo Rocco en los años cuarenta. Una posible configuración es colocar a cuatro defensores “fijos” y uno móvil detrás, llamado libero (también un término de origen italiano), encargado de recuperar el balón. En general, cuando en fútbol se habla de una estrategia claramente defensiva, también se usa la expresión “poner el autobús”.

11. Golaveraje: es la españolización de la expresión inglesa gol average, y hace referencia a la diferencia de tantos marcados y recibidos, que se utiliza para deshacer el empate entre equipos con el mismo número de puntos en la clasificación.

12. Dribling: también conocido como regate, consiste en realizar movimientos con diferentes partes del cuerpo mientras se tiene la posesión de la pelota, con el fin de eludir y sobrepasar al contrario, evitando que este le arrebate el balón.

13. Tablas: Cuando un partido termina con empate.

14. Táctica: Consiste en el conjunto de todas aquellas acciones que puede realizar el jugador de fútbol cuando ataca y defiende durante un partido.

15. Tangana: Pelea, trifulca entre jugadores.

16. Rabona: pase o lanzamiento que consiste en pasar una pierna por detrás de la pierna de apoyo

17. Chilena: La chilena es la única jugada del fútbol que no necesita del césped sino del cielo: de espaldas al suelo se elevan los pies y se golpea la pelota mientras el cuerpo está suspendido en el aire. Al igual que sucede con la Tijera, la Chilena en fútbol es una de las técnicas de golpeo de balón más acrobáticas. La tijera se caracteriza por ser una jugada de espaldas a la portería o de espaldas a la zona del campo a la cual se tiene la intención de pasar la pelota, y en la cual el cuerpo se encuentra flotando en el aire. La Tijera en Fútbol también se conoce como Tijereta, Media Chilena o Bicicleta

18. Tirar una diagonal. Hacer un pase (o un movimiento) desde la banda hacia al centro o a la inversa en dirección a la portería contraria.

19. Jugada de pizarra: Jugada practicada o ensayada en los entrenamientos.

20. Jugar entre líneas. El futbolista que se sitúa hábilmente en una posición intermedia, generalmente entre la defensa y el centro del campo enemigo, para estar libre y eludir los marcajes.