Juanma Castaño: “Los futbolistas vienen a El Hormiguero, los gilipollas”

Juanma Castaño ha estado en El Hormiguero, donde ha hablado de los futbolistas, de Ibai Llanos, de Masterchef y de Mourinho. El periodista de la Cope ha asegurado que está muy acostumbrado a los “haters”. “No estoy acostumbrado a que me aplaudan, ¿Podría pedir un abucheo? Que me pongan a parir”, ha dicho nada más comenzar.

Ha hablado de Veronica Forqué: “Ese es un tema ultradelicado porque se juntan muchas cosas. Yo solo puedo hablar de mis 3 meses con ella que fueron fantásticos, ella estaba feliz. A pesar de esos extreriores en los que nos volvíamos locos todos, la veía feliz. enía que contar que ella se fue por Covid, lo sé porque me lo pegó a mí con un beso. No se fue deprimida de Masterchef, estaba feliz con nosotros y así lo percibí”

Motos le ha preguntado donde hay más cuchillos, si en en Masterchef o en el periodismo deportivo :”Yo me llevo bien con la competencia. No tengo grandes problemas, no es la lucha de antes, de García y De La Morena. Como antes había esa batalla de ver quién se mete por la noche con quién. Eso ya no pasa porque ya los clubs no facilitan este tipo de entrevistas, así que no tenemos una competencia tan directa”, respondía Castaño.

En parte porque ya no se pelean por los futbolistas. Estos ahora hablan en ambientes más seguros para sus intereses, donde no haya preguntas incómodas: “No vienen porque vienen a ‘El Hormiguero’ los gilipollas. Entre Instagram, ‘La Resistencia’, ‘El Hormiguero’ ya no van a los programas de radio Vienen aquí, los recibes, les haces baño y masaje”. Y dice que más o menos sabe porque pasa eso: “El problema es que si Sergio Ramos la pifia, tú no tienes que decir que la ha pifiado. Tú lo traes aquí, con las hormiguitas, con Marron,. pero yo tengo que preguntarle. ero yo tengo que preguntárselo, no les sienta bien y no vuelven”, ha continuado.

Además ha revelado que invitó a Pablo Motos a su programa y que se negó a ir. Motos ha dicho que no le veía sentido porque para él, “una rabona es la más gorda de mi pueblo”.

Ha explicado su enfado con Ibai: “Yo no me cabreé con Ibai. Solo faltaba. Yo con lo que me cabreé es con que Messi, después de 20 y pico de años en España, se vaya a París y sólo dé una entrevista a Ibai. Han estado en España dorándole la píldora muchos medios y periodistas de Barcelona y no le dejas entrar en la conferencia de Prensa”. Y ha contado la pregunta que él le hubiera hecho: “Si hubiera estado dispuesto a jugar gratis en el Barça”. “Yo creo que él habría estado dispuesto. La situación no era fácil para el Barça tampoco”, ha sentenciado.

Pero ha elogiado a Llanos: “Ibai es un fenómeno en lo suyo. Pero Ibai no desempeña el papel de periodista deportivo. Pero no borremos del mapa al periodismo deportivo. Una cosa es que no quieran venir los jugadores y la otra es que el periodismo deportivo no sirva para nada. Todavía son necesarios los periodistas deportivos”.