Oficial: Adama Traoré regresa como cedido al Barcelona

El Barcelona ha hecho oficial la llegada como cedido hasta final de curso de Adama Traoré (L’Hospitalet de Llobregat, 1996) después de que el extremo de 26 años pasara el viernes satisfactoriamente la revisión médica. El club azulgrana, que se hará cargo de la ficha del jugador, tendrá una opción de compra no obligatoria a final de temporada para quedarse con los servicios del futbolista propiedad del Wolverhampton Wanderers de la Premier.

Así, Adama regresa a la entidad en la que se formó como jugador y llegó a debutar en el primer equipo, con el que disputó cuatro partidos (dos de Copa del Rey, uno de Liga de Campeones y otro de Liga) en los que marcó un gol, tras irse en 2015 a la Premier League, donde jugó en Aston Villa, Middlesbrough y Wolverhampton Wanderers.

Su llegada es un claro mensaje para Ousmane Dembélé, que ocupa la misma posición. Xavi Hernández y Mateu Alemany, el director del área de fútbol, ya dejaron claro que el futbolista francés no volverá a jugar con la camiseta del Barça si sigue sin aceptar la oferta de renovación. Así, podría salir antes de que finalice el mercado de invierno.

El nuevo jugador del Barça, que será presentado el próximo miércoles, explicó que está “muy contento” de que “Xavi haya confiado en él”. “Tengo la oportunidad de aprender de un entrenador que es una leyenda en este club y eso me va a ayudar a seguir creciendo como jugador. Lo más importante ahora es hablar con Xavi para saber qué es lo que quiere de mí”, añadió en este sentido el extremo en declaraciones a los medios del club. “Las cualidades que me han traído hasta aquí son las que siempre he tenido. Evidentemente, he crecido como jugador después de todo este tiempo, pero la gente de la cantera ya sabe cuáles son”, dijo”.

La vuelta a casa siempre es especial.



Así fue el primer día de @AdamaTrd37. pic.twitter.com/ksL7qYhVqk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 29, 2022

Adama Traoré es el tercer jugador que regresa al Barça desde que Joan Laporta empezó su segundo mandato al frente del club tras los fichajes de Dani Alves y Eric Garcia. Adama es la tercera operación que cierra el representante de futbolistas Jorge Mendes con el Barça en los últimos meses. Antes fue el encargado de facilitar la cesión de Francisco Trincao precisamente al Wolverhampton y la renovación de Ansu Fati por el club azulgrana hasta 2027.