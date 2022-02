Los ultras declaran la guerra al PSG y a los jugadores antes de la visita del Real Madrid

El ambiente en el París Saint-Germain no puede estar más enrarecido cuando solo falta una semana para que se enfrente al Real Madrid en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los aficionados más radicales del equipo han declarado la guerra al club, critican la gestión de sus dirigentes, hablan de “episodios dignos de una telenovela” y vuelven a insistir en que están “hartos”.

“Nuestra paciencia tiene límites”, escribió el Collectif Ultras Paris (CUP) en su cuenta de Twitter el 1 de febrero acompañado del hashtag “hartos”. Ese mensaje llegó después de la eliminación en la Copa de Francia contra el Niza y una pancarta con esa frase se pudo ver en el estadio de Lille, donde este domingo el PSG ganó por 1-5.

Este lunes, el CUP dio un paso más y publicó a través de la misma red social un durísimo comunicado contra los dirigentes del club, titulado ‘Hartos’ y en el que dejaron claro su postura: “La victoria de ayer [por el domingo] no altera nuestro enfado”. “Durante demasiado tiempo, el club nos ha ofrecido una cara que ya no apoyamos. La cara de un club que quiere ser una marca global, obsesionado con vender camisetas, hasta el punto de olvidar sus colores e insultar al público del Parc por jugar con la camiseta de visitante en casa. La cara de un club que amontona las estrellas como un niño mimado, sin preocuparse por la consistencia deportiva. La cara de un club que sueña tanto en grande que siente que la temporada empieza en febrero y desprecia los trofeos domésticos. Ya no reconocemos a nuestro club que incluso parece haber perdido su ADN”, se puede leer en el comunicado.

El grupo ultra señala que hay una gestión deportiva “incomprensible a todos los niveles”, con “cambios constantes de entrenadores sin que nunca se ponga en marcha un proyecto de juego acorde con la contratación”. Estos aficionados radicales consideran que “hay jugadores para los que el fútbol ya no parece ser una verdadera prioridad” y apuntan a “una gestión de jóvenes incomprensible”.

El CUP también ataca al PSG por la “flagrante falta de respeto a la sección femenina, sin olvidar los diversos privilegios y otros episodios más dignos de una telenovela que de un club profesional”.

Pero el malestar de los ultras no se dirige solo hacia los dirigentes, sino que también se centra en los futbolistas, a los que exigen una reacción para reconducir la situación: “Jugadores, líderes, ya es hora de reaccionar o seguiremos enfrentándonos a desilusiones inaceptables”.