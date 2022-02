Giro en el futuro de Sergio Ramos: Entre la MSL y un inesperado club español

El “hombre invisible” como lo llaman en Francia no logra poner fin a su calvario. Sergio Ramos lleva un mes sin jugar con el PSG y no se sabe cuándo podrá regresar a los terrenos de juego. El defensa español será baja casi segura, según publica ‘Le Parisien’, para la vuelta de los octavos de final de la Champions entre el Real Madrid y el equipo francés. Cinco partidos y 284 minutos en seis meses. Ese es el balance de Sergio Ramos desde que fichó por el PSG el pasado verano después de 15 años en el Real Madrid. Pese a llegar como agente libre y no costar un solo euro en el traspaso, la operación por parte del club parisino no ha sido ni mucho menos la esperada y ya hay voces en Francia que apuntan a su retirada más pronto que tarde.

Sergio Ramos no está teniendo una temporada como esperaba. Tras seis meses casi en blanco con el Real Madrid, no renovó su contrato y fichó por el PSG para seguir en la élite del fútbol, pero las lesiones no le están permitiendo estar al 100% y recuperar su nivel en el terreno de juego. En el entorno de Ramos no están contentos con el trabajo del cuadro médico del PSG y no entienden que está pasando con sus constantes recaídas.

Mientras tanto, las críticas en ParíS cada vez son más duras y todo apunta a que el central dejará el club parisino a final de temporada. Los rumores sobre el futuro del camero se han disparado en la últimas semana. El PSG está mosqueado con su situación. Sergio Ramos cobra más de 10 millones de euros netos por temporada, un sueldo astronómico si no juega ni un solo minuto. Así que el camero ya hace planes.

Un destino sorpresa

A los posibles destinos ya conocidos como el Sevilla o la MSL se ha unido un inesperado club español, que podría permitirle colgar las botas en nuestro país. Según adelanta Diariogol, el primer destino favorito parecía ser Miami. David Beckham quiere crear un Dream Team de leyendas y le gustaría contar con el camero, ya que fueron compañeros en el Real Madrid y conoce su tipo de juego.

Pero parece que al casting se ha unido un nuevo equipo que podría permitir el regreso del delantero a la Liga para colgar las botas en España. No se trata del Sevilla y tampoco del Real Madrid, si no la Real Sociedad.

Imanol Alguacil estaría dispuesto a salvar los últimos años de Sergio Ramos como futbolista. Desde San Sebastián necesitan incorporar fuerza a la barrera defensiva y han visto en el sevillano una buena opción.

El inconveniente es que el jugador tendrá que aceptar ciertos sacrificios si quiere volver a España. Su precio actual de mercado ha caído hasta los 8 millones de euros según Transfermarkt, un desplome brutal si se tiene en cuenta que cuando llegó al Real Madrid su valor estaba tasado en 27 millones. Pero si quiere jugar en el Reale Arena deberá bajarse una gran cantidad de su sueldo.

Eso permitiría a Ramos jugar en España antes de recalar como embajador en el Real Madrid, una opción a la que sí está abierto Florentino Pérez.