Pues parece que lo que faltaba era algo de confianza para empezar a encadenar victorias. Los motivos y razones por los que el Cholo Simeone ha tardado tanto en dar mando en plaza a Herrera es algo que solo él sabe, pero es tan evidente que el mexicano ha cambiado la cara del equipo, que sólo cabe esperar que no sea demasiado tarde. Kondogbia también ha tardado en jugar más de lo debido, al menos en su sitio. Cuando el técnico argentino insistía en que hiciera las veces de tercer central, el chico respondía, pero muy lejos del rendimiento que da en su posición natural, y es que su despliegue físico y capacidad de recuperación permiten que el Atlético adelante líneas, robe el balón en campo contrario y de esa manera existan más opciones de gol. Lodi es el tercero en discordia. La proyección ofensiva del lateral brasileño siempre ha estado fuera de toda duda, pero si no ha jugado apenas de lateral en una defensa de cuatro hombres atrás es porque al Cholo nunca le ha convencido su manera de defender. Teniendo en cuenta que Carrasco está llamado a ser titular, formarían entre ambos una banda propia de un equipo grande y con marcada vocación ofensiva. Si no sabe defender, que le enseñen, que ya lleva el suficiente tiempo aquí como para enseñarle a marcar, elegir las subidas por la banda y ser mas contundente atrás, pero dejar a alguno de los dos en el banquillo es de juzgado de guardia.

En la mente de muchos seguidores rojiblancos y aficionados al fútbol en general, todos estos jugadores estaban llamados a ser suplentes, evidenciando la calidad y profundidad de plantilla que tiene el Atlético esta temporada, algo que más de un osado se ha atrevido a cuestionar.

Ya es demasiado tarde para recuperar el lugar donde debería haber estado el equipo este año, pero en la mini liga que afronta el club desde la arenga de su consejero delegado, los colchoneros han encontrado un camino que debería llevar directamente a la Champions. Para ello, el partido del próximo domingo frente al Betis se antoja crucial, pues sólo ganando en Sevilla se conseguiría reducir el daño que supuso perder frente al Levante en el Metropolitano.