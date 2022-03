La surrealista historia del día que Maradona plantó a Putin: ¿Qué haces, “reputín del orto”?

La invasión rusa de Ucrania ha sacado a luz numerosas historias vinculadas a Vladimir Putin y, una de ellas, es un sorprendente audio de Maradona de 2018 que ha publicado el medio argentino Infobae y que ha enloquecido a las redes sociales. Fue durante el Mundial en Rusia. El jefe de estado quería reunirse con el astro futbolístico, pero éste no aceptó los términos de la cumbre por el horario que proponía el Kremlin. Finalmente se realizó bajo las condiciones del argentino.

¡Yo no me levanto!

Según cuentan en este medio, Vladimir Putin llamó al ‘10′ para concertar una cita. Todo estaba preparado... hasta que el ‘Pelusa’ se negó. ¿El motivo? La hora del encuentro propuesto por el inquilino del Kremlin: “Lo de Putin está todo bien, todo muy lindo. Yo lo quiero conocer, quiero hablar con él, pero me tengo que levantar a las 9:30, y a las 9:30 yo no me levanto, no me levanto”.

Prefería un cóctel más cerca de la noche, en horas de tarde, como lo dejó grabado en un audio que Infobae consiguió de manera exclusiva.

“Reputín del Orto”

Maradona incluso preparó el saludo con el líder ruso: “Me hice dos o tres ensayos ya de ‘hola Putin’, ¿qué hacés Putin? Sos reputín. Reputín del orto”.

Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto” https://t.co/XBos2iaPAR pic.twitter.com/1IO0fKyUyX — infobae (@infobae) February 28, 2022

“Me duele en el alma porque van a estar todos y, ¿por quién va a preguntar la fiera? Por mí. No va a preguntar por Puyol, no me jodas. Pero no, no, es una cita muy temprana la que hizo él. Tendría que haber dicho un cocktail a la tarde después de su actividad y así por supuesto que iba a ir de traje pero así no. Le agradezco. ¡Te agradezco Putin! Pero mañana yo no voy, está decidido”, añade en el audio Maradona.

Finalmente, la reunión se concretó y Maradona pudo conocer a Putin. Pero bajo sus condiciones, a las que el Kremlin y el hombre fuerte de Moscú, accedieron.