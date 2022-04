“Payaso”, el insulto de un jugador del Girona tras ser sustituido en la primera parte

“Payaso, que eres un payaso. Eso es lo que eres”. Samu Saiz, jugador del Girona, expresó así el enfado con su entrenador, Míchel, cuando lo sustituyó en el minuto 36 de la primera mitad del partido que enfrentaba a su equipo con el Málaga. Además, lanzó la camiseta a la grada, un gesto que hizo aún más visible su enfado.

El gesto de Samu Saíz tras ser sustituido vs Málaga: se quita la camiseta y le llama payaso a Míchel (su entrenador). pic.twitter.com/BZES2NkvVd — mr potato (@heyhowreu) April 1, 2022

Cuando Samu fue sustituido, el partido estaba todavía empatado a cero. El Girona acabó ganando (1-0), gracias a un gol de Nahuel Bustos en el minuto 82.

Después del partido, Míchel, el entrenador del Girona, explicó su decisión de cambiar a Samu Saiz. “No he hablado con él”, decía, antes de admitir que este enfado no va a influir en lo que suceda en partidos posteriores. “Entiendo que se haya disgustado, también estaba yo disgustado con sus minutos en el campo”, dijo el técnico del Girona.

“La sensación que yo tenía es que no estaba trabajando bien en la presión lo que estábamos buscando y lo que habíamos trabajado desde ayer. No hemos tenido mucho tiempo, pero sí recalqué muchísimo ayer los puntos de presión y cómo íbamos a hacerlo y él no lo estaba haciendo bien. Por ahí Víctor estaba subiendo como quería”, añadía Míchel.

“Entonces, como eso no funcionaba bien, tengo que tomar decisiones. Es el primer cambio que hago en mi carrera como entrenador antes del descanso, pero es que pensaba que nos iban a marcar. Si las sensaciones seguían siendo las mismas, pensaba que igual llegaba tarde al descanso”, argumentaba el preparador del Girona. “He preferido hacerlo porque había que cambiar la dinámica en ese momento”.

Samu Saiz ha jugado 28 partidos esta temporada y sólo se ha perdido dos, al comienzo de la temporada, por decisión técnica.

Después de su victoria del viernes ante el Málaga, el Girona es cuarto, en puesto de promoción de ascenso, aunque con un partido más que sus perseguidores. El Oviedo, que es séptimo, el primero que no se entraría en los play-offs, está a diez puntos. El Eibar, que es líder, tiene ocho puntos de ventaja sobre el Girona.