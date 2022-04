El “Caso Mbappé” parece no tener fin. El jugador aún no tiene claro donde jugará la próxima temporada, y todas las opciones siguen abiertas. El Parque de los Príncipes asistió el pasado domingo a una nueva exhibición de Mbappé, que marcó dos goles y dio tres asistencias en el triunfo por 5-1 contra el Lorient, y después del partido, el delantero soltó la bomba. Preguntado en zona mixta si era posible su continuidad en el PSG, Mbappé fue muy claro: “Sí, por supuesto”.

“Todavía no he tomado mi decisión, todo el mundo sabe que no he tomado mi decisión. Me lo estoy pensando, porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no quiero equivocarme. Quiero tomar la decisión correcta”, declaró Mbappé. Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría en el madridismo que, por otra parte, ya empieza a cansarse de la falta de claridad del francés.

Un tercer implicado

Y mientras el planeta fútbol parece centrarse en quien resultará vencedor de la batalla París-Madrid, su entorno trata de sacar ventaja con negociaciones a varias bandas. En su programa ‘Rothen s’enflamme’, este lunes en RMC, Jérôme Rothen dijo que otro club, además del PSG y el Real Madrid, está tratando de convencer a Kylian Mbappé para que lo acompañe la próxima temporada. “Según la información que me han dado, hay un tercer club que ha entrado en el baile y que también le puede hacer pensar”. Hace unos días salió a la luz que, según ‘L’Équipe’, el Barça habría intentado convencer al delantero francés de recalar en el Camp Nou. En dicha información se aseguraba que el Barça podría ofrecer una prima de fichaje récord de 90 millones de euros al jugador, por los 50 que está dispuesto a poner sobre la mesa el Madrid. Otro aspecto será la ficha, los azulgranas estarían abiertos a darle un salario de más de 17 millones a Mbappé, una cifra que creían que el Madrid no superaría, pese a tener una economía más saneada.

Si embargo, este no es el tercer club implicado en la operación. Tanto Le Parisien como FourFourTwo dan fe de la última traición de la madre de Mbappé tanto a Real Madrid como al PSG. Fayza Lamari, gestora de la empresa KEJWF (nombre formado por las siglas de la familia) que lleva todo lo relacionado con la imagen y las finanzas de Kylian, se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para el Real Madrid por sus continuas exigencias. Y ahora, según los citados medios, Lamari está negociando con el Liverpool de Jürgen Klopp.

Dinero y jugadores

Los ‘red evils’ se sienten lo suficientemente capacitados para fichar a ‘la joya del fútbol francés’, a pesar de que todo apunta que su fichaje estaría más que cerrado con el Real Madrid e incluso algunos apuntan a finales de mayo como fecha de presentación. Los Reds estarían dispuestos a desembolsar 200 millones de euros para fichar a Mbappé y dejar al Real Madrid sin el refuerzo que se han saboreado en los últimos años, según Le Parisien.

De acuerdo con el medio francés, el pago de los 200 millones no sería solo en efectivo, en la operación el Liverpool podría ofrecer a Sadio Mané o Mohamed Salah para llegar a un acuerdo con el PSG, que por ahora sigue sin llegar a un acuerdo de renovación con Mbappé.

A tan solo tres meses de que empiece el mercado de fichajes de verano, el misterio sigue rodeando al delantero galo y parece que aún quedan varios capítulos del culebrón más largo de la historia del Fútbol.