El hartazgo de Mbappé y la amenaza de su madre al Real Madrid

El PSG es un polvorín a punto de estallar. El golpe de caer frente al Real Madrid en los octavos de la Champions ha dejado noqueado a un equipo que el pasado fin de semana volvió a dar una pésima imagen al caer goleado ante el Mónaco. Cuesta creer que ese equipo endeble, sin presión, sin futbol sea el líder en Francia. Por eso, tras otro mal partido, muchas de sus estrellas empiezan a cansarse, entre ellos Kylian Mbappé. El delantero galo está concentrado con la selección francesa y allí protagonizó una episodio con Pogba que está dando mucho de que hablar.

Mbappé habría confesado a su compañero su hartazgo por la situación que está viviendo en el club. Todo sucedió cuando Mbappé y Pogba se saludaron en la residencia de la selección. Entre risas, el del United le preguntó a Mbappé cómo estaba y el delantero le susurró al oído, para evitar la cámara que les estaba filmando, “J’en ai trop marré”, lo que significa en castellano que está bastante harto. Todo eso entre risas y mucha complicidad entre ambos.

Restan cuatro meses para que Mbappé finalice su contrato con el PSG y todo hace indicar que la puerta de salida está más que abierta. Sin embargo, aunque todos dan por cerrada su llegada al Santiago Bernabéu, lo cierto es que hay ciertos flecos que podrían suponer un quebradero de cabeza para el Real Madrid. El primero de ellos los derechos de imagen, un asunto que ya fue ayer polémico con la selección francesa.

Los medios franceses desvelaban un conflicto que elevó la tensión entre el jugador y la Federación (FFF) a propósito de sus derechos de imagen. Mbappé se negó a participar en varios anuncios de la FFF con sus jugadores, según desvelaba el diario L’Équipe. De acuerdo a informaciones de los medios galos, los agentes del jugador, sus padres y su abogada llevan un tiempo discutiendo por este motivo y no han alcanzado un acuerdo. El delantero no acepta, según RMC, que su nombre aparezca junto a patrocinadores a los que no está ligado. Además, es partidario de un cambio en el acuerdo entre los jugadores de la selección de Francia y la FFF sobre el uso de los derechos de imagen.

El pastel de los derechos de imagen

Un asunto que ha provocado una gran polémica en París y que también será una patata caliente para el Real Madrid. El Real Madrid tiene por costumbre compartir con sus jugadores al 50% sus derechos de imagen, una táctica que los blancos podrían repetir también con el ex del Mónaco. Según adelantó Marca, el tema de los derechos de imagen sigue siendo el principal obstáculo entre el entorno de Mbappé, sus padres, y el cuadro madridista.

El francés goza de un cartel muy grande en Europa y se sabe que su imagen es una de las más cotizadas, pues no sólo es el rostro del FIFA 22 sino que muchas marcas pujan por él. En la actualidad las marcas que tienen al francés como embajador son: Nike, Hublot, Goog Gout, Bulk y EA Sport. Si bien Mbappé está al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo, la cantidad de marcas con las que trabajan estos 2 supera ampliamente a las del francés. Esto se debe a que el jugador ha decidido asociarse a marcas con las que tiene proyección a futuro. La vida discreta y sencilla que tiene Mbappé le permitió por ejemplo acercarse a la marca de relojes Hublot, la misma que patrocina a Pelé. Si bien son pocos los contratos, el dinero que recibe el jugador del PSG no es nada desdeñable. Por Nike y la marca de relojes, el francés recibe 4 millones de euros al año. También, junto a su familia y su abogada, se buscó que el delantero estuviera asociado a valores que son muy tenidos en cuenta por los jóvenes de hoy en día. Este es el caso de Good Gout, una marca de productos alimentarios bio para chicos, que facturó en 2020 unos 18 millones de euros y buscará llegar hasta los 60 millones para 2022. Desde el entorno de Mbappé avisan que podría ceder un porcentaje pero nunca la mitad, por lo que los merengues deberán llegar a un acuerdo en caso para culminar su fichaje.

La exigencias de la madre de Mbappé

La madre del jugador ha tenido un papel protagonista en el culebrón del fichaje del delantero por el Real Madrid. Fayza Lamari es la gestora de la empresa KEJWF (nombre formado por las siglas de la familia) que lleva todo lo relacionado con la imagen y las finanzas de Kylian. Por ello, sus advertencias, comentarios y exigencias han sido recogidas de manera constante en los medios galos y españoles. Una de su exigencias ha estado centrada en la prima de fichaje. Eduardo Inda desveló, en su sección de exclusivas de El Chiringuito de Jugones la estrategia de la madre de Mbappé y el dinero que pide como prima para cerrar el fichaje. «La persona que está negociando el asunto de Mbappé, hay problemas con la madre que ha asumido la representación del hijo. Me dicen que el PSG le ha ofrecido más de 120 millones de prima por renovar y es lo que ella pediría brutos al Real Madrid para llegar a la capital de España», desveló.

Ahora, además, hay otro asunto que preocupa a Lamari y que le habría llevado a lanzar un órdago al Real Madrid. Según adelanta DiarioGol, la madre de Mbappé ha estallado contra Carlo Ancelotti. El técnico italiano no era de su agrado desde que se empezó a tantear la idea de que su hijo terminase en el Real Madrid, sin embargo, la goleada del Barça ha sido clave para que exija un cambio en los mandos del banquillo.

La familia del francés cree que Ancelotti no es un entrenador adecuado para el futuro del futbolista. Consideran que puede poner en peligro su progresión y por ello han amenazado con frenar la llegada de Mbappé al Santiago Bernabéu si este no sale antes.

Un escenario nada descartable ya que, tras la derrota ante el FC Barcelona, muchos ven al italiano fuera del club.