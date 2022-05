Rubiales habría grabado de forma clandestina a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez

El serial de audios que está destapando El Confidencial sobre el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol parece no tener fin. En la nueva entrega se destapa unas supuestas grabaciones que llevó a cabo el propio Rubiales a ministros y cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Siempre según El Confidencial, Rubiales habría estado grabando durante los últimos cuatro años conversaciones comprometedoras con diferentes miembros del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. El archivo sonoro del presidente de la RFEF se remonta al menos a mayo de 2018, cuando llegó al cargo en sustitución de Ángel María Villar, y se extiende hasta la actualidad.

Los audios están relacionados con asuntos de máximo interés para Rubiales, como el conflicto legal que mantuvo para conseguir la reelección al frente de la RFEF, su guerra con LaLiga por los horarios de Primera División, la disputa con el presidente del sindicato de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Además, El Confidencial asegura que Rubiales también tendría en su poder grabaciones sobre temas de carácter sensible para Sánchez, que nunca llegaron a hacerse públicos.

Grabaciones a Irene Lozano

Algunos de esos audios contienen comunicaciones telefónicas, pero Rubiales también habría grabado reuniones presenciales con ministros y altos cargos del Ejecutivo. Una de las que aparecen en la fonoteca de Rubiales es Irene Lozano. El 30 de junio de 2020, después de que el Tribunal Administrativo del Deporte tumbara la convocatoria de las elecciones de la RFEF, en que Rubiales pretendía ser reelegido.

Esa conversación fue uno de los detonantes del deterioro de la relación profesional. “Está claro que aquí, o das miedo o das asco”, aseguró Rubiales. “Lo de hoy es un antes y un después. Y UEFA y FIFA no se van a quedar quietas”, advirtió. Lozano trató de calmar al responsable del fútbol en España recordándole que el TAD había detectado un defecto formal en la convocatoria de las elecciones. “A mí, lo que me resulta imposible de creer, te lo digo de verdad, es que me resulta imposible de creer que cinco personas, cinco juristas, que sabemos que no están a sueldo…”, argumentó Lozano. Pero Rubiales la interrumpió para afirmar que él no confiaba en la integridad de los cinco miembros del TAD que habían votado en contra de sus intereses. “Creo que están todos de verdad vendidos. Esta es mi opinión (…) Para mí no hay otra explicación. Y que este país es un puto desastre es la segunda explicación. Pero que va a haber consecuencias desgraciadamente… Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Yo, ya… Se han acabado los buenos actos, Irene”, amenazó Rubiales de nuevo.

Estas escuchas salen a la luz a penas 24 horas después de que este mismo medio revelara que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol habría contratado a una agencia de detectives para espiar al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo.