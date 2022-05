Luis Enrique: ”Si alguien merece ganar la Champions es el Real Madrid”

Luis Enrique anunció la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones que la selección debe disputar en las próximas dos semanas. Portugal, república Checa y Suiza son los rivales para el equipo nacional, al que regresan Ansu Fati, Marco Asensio y Thiago. Aunque hay otros asuntos alrededor de la selección de los que no se libró el técnico asturiano,

“No tengo ninguna respuesta”, dijo cuando le preguntaron qué equipo quería que ganara la Liga de Campeones que enfrenta en la final al Real Madrid y al Liverpool. “Ninguna respuesta que pueda dar sería del agrado de todos y como a mí me gusta agradar a todos no voy a dar ninguna respuesta. Pero como me gusta ser justo, creo que si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid”, asegura el seleccionador.

Luis Enrique no cree que a los internacionales les vaya a afectar el ruido mediático alrededor del presidente de la Federación en las últimas semanas. “¿Afectar?. A nosotros, en nada. Es prácticamente imposible vivir alejado del apaleamiento público que se hace al presidente. [Quiero] Mostrarle mi confianza y la de toda la gente que formamos el staff de la selección española. No sólo basado en que trabajo aquí y conozco la manera de actuar del presidente sino basado en que como asambleísta que soy sí que puedo confirmar que la Federación española de fútbol tiene los máximos estándares de transparencia, es un hecho irrefutable y una gestión espectacular de la Federación Española de Fútbol. A partir de ahí, hay intereses que se me escapan y ese apaleamiento público tan exagerado y que no tiene ningún sentido. Nosotros, a seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible, que seguramente lo podemos hacer mucho mejor y ese es el mensaje que quiero mandar”, asegura.

En uno de los audios publicado por “El Confidencial”, Rubiales hablaba con Piqué, que le pedía que lo llevara a los Juegos Olímpicos. Y la respuesta del presidente de la Federación era que donde lo necesitaba era en la absoluta. “Si algo he sentido desde que soy seleccionador es respeto por mi posición. Y tengo la suerte de que tanto el director deportivo, Molina, como el ‘presi’ Rubiales, o el señor Luis Rubiales, porque no puede haber mucha intimidad, han sido futbolistas y saben claramente hasta dónde tienen que llegar sus competencias. Me siento claramente respaldado y confiado y está claro que yo soy el que toma las decisiones deportivas, como yo no me meto en las decisiones del presidente y a partir de ahí no pienso entrar más en este tema escabroso, feo y muy injusto”, dice el seleccionador.

“¿Es español, quiere venir a la selección?”, dice Luis Enrique. “Es la pregunta del millón. Además esa respuesta se la daría antes al jugador. Es español y juega al máximo nivel, soy todo oídos”.