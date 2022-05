Bombazo Lewandowski: su mensaje tras el último partido del Bayern

Va a ser verano de goleadores. Un mercado de goleadores. En el PSG temen que el asunto de Mbappé pueda empezar a llegar a su final este fin de semana. Los rumores aseguran que el domingo, el futbolista puede anunciar lo que está esperando todo el Real Madrid desde hace más de un año y temen en París. Pero no va a ser el único movimiento: Lewandowski también está en el mercado y ya no son rumores, ni agentes o noticias de periódicos quien mueve al delantero polaco. Ha sido él, que tras el último encuentro del Bayern de esta temporada, ha sido más claro que nunca: “Es posible que haya sido mi último partido con el Bayern. No puedo decirlo al cien por cien pero puede ser”, ha dicho con sinceridad y en un movimiento que abre las puertas a los equipos interesados, especialmente el Barcelona. Otra cosa es que el club de Laporta, en una grave crisis económica, pueda hacer frente a una operación que, según estimaciones, estaría entre los 30 y 40 millones de euros. “Queremos encontrar la mejor solución para mi y para el club”, ha continuado el delantero polaca, casi siempre reacio a dejar el Bayern y ahora, por primera vez, decidido públicamente a hacerlo. Ha acabado, por séptima vez, como máximo goleador del campeonato alemán. Pero en el Bayern ya conocían que el futbolista quiere cruzar fronteras y probarse en otro equipos.

”Hablé con Lewa. En la conversación me dijo que no quería aceptar nuestra oferta de extender el contrato y que le gustaría dejar el club”, aseguró el director deportivo del campeón germano, Hasan Salihamidzic en Sky. También confirmo que el atacante tiene firmado hasta 2023 y que el Bayern pretendía seguir contando con sus servicios. Otra cosa es que lo consiga porque él tiene las ideas muy claras. Ha sido una de las figuras del equipo germano y ahora ya no quiere serlo más. No parece que vaya a haber marcha atrás.

Lewandoski cerró este sábado la campaña liguera con su trigésimo quinto gol del curso y recogió el premio como máximo artillero. Es la séptima vez que lo logra, con lo que iguala con el mítico Gerd Müller, la quinta consecutiva.

El futbolista polaco precedió en la lista de goleadores al checo Patrik Schick (24, Bayer Leverkusen), al noruego Erling Haaland (22, Borussia Dortmund) y a los franceses Christopher Nkunku (20, RB Leipzig) y Anthony Modeste (20, Colonia).