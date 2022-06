La contundente confesión de Ana Markovic, la futbolista “más sexy del mundo”: “¡Lo odio...!”

Ana María Markovic ha revelado que odia su etiqueta de ‘futbolista más sexy del mundo’ porque atrae atención no deseada. La estrella de Grasshopper, de 22 años, quiere que las personas obtengan una imagen completa de cómo es ella como jugadora y como persona en lugar de mirar el nivel superficial. “Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en mi aspecto. Creo que es una verdadera lástima”, sentenció.

Promesa de la selección croata

Markovic es una de las promesas más importantes que tiene la selección de Croacia de fútbol que luchó en las Eliminatorias europeas y se quedó a las puertas de clasificarse por primera vez en su historia para el Mundial femenino que en 2023 tendrá una nueva edición en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, el foco deportivo se diluyó en los medios cuando la presentaron como “la futbolista más sexy del mundo” o una “bomba rubia”.

En una entrevista con el medio alemán 20Min, la atacante que sumó un gol en cuatro partidos de las Eliminatorias UEFA planteó su malestar por una definición que realizaron de ella fuera de su actividad como deportista: “Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas porque me alegra saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy. No me gustó eso. También por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente, sobre todo si no la conoces”.

“Modric es un modelo para mí”

Markovic nació en Suiza, pero representa a Croacia e idolatra a Luka Modric, aunque su jugador favorito es Cristiano Ronaldo, ya que admira su disciplina. En una entrevista con 20min dijo: “Modric es definitivamente un gran modelo a seguir para mí. Es un futbolista mundial y representa a Croacia. “Hay muchas buenas jugadoras entre las mujeres, como (Ramona) Bachmann, pero mi jugador favorito absoluto es Cristiano Ronaldo porque es muy disciplinado. Creo que es súper importante que lo des todo en el deporte y tengas una buena mentalidad como él.”

La delantera ganó su primer partido internacional con Croacia el año pasado y fue entonces cuando acaparó la atención de los medios por su espectacular belleza. Markovic admitió que gran parte de esto ha sido positivo, pero también ha traído sus desventajas con el acoso de personas nefastas. Y aunque le gustan algunos comentarios sobre su belleza, cuando le preguntaron si preferiría ser modelo o fichar por Chelsea Markovic respondió: “¡Definitivamente el contrato con Chelsea, por supuesto!

“Jamás posaría desnuda”

“Mucha gente me escribió y pretendió ser una especie de manager, pero sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en mi aspecto. Creo que es una verdadera lástima. Creo que la gente así debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer como futbolista. Muchas personas también me han dado la sensación de que soy bonita y que sólo por eso pueden hacer algo de mí en las redes sociales y quieren ganar dinero con ello”, reflexionó.

Markovic revela que incluso ha recibido imágenes explícitas e inadecuadas en redes sociales. La futbolista que cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram admite que “Recientemente he publicado fotos algo provocativas, pero -aclara- nunca posaría desnuda en ningún sitio. No podría vivir con eso, aunque sea por mi familia”.

La joven asegura que está muy centrada en su selección que el 2 de septiembre recibirá a la poderosa Suiza y cuatro días más tarde visitarán a Lituania, que también quedó eliminada.