El Nottingham Forest es un club especial, el único que ha ganado más Copas de Europa que Ligas de su país. El mítico entrenador Brian Clough construyó la leyenda de los ‘Tricky Trees’ en los años 70 del pasado siglo, el equipo viajó hasta los infiernos de la Tercera División en la primera década de este siglo y esta temporada, después de 23 campañas de ausencia, ha regresado a la Premier League. Y lo ha hecho haciendo ruido, todo el que provoca invertir 148 millones de euros para fichar a 16 jugadores.

Solo el Chelsea (201 millones) y el Barcelona (153) han gastado más que el Forest, que ha invertido casi tanto como el resto de equipos ascendidos este año en Premier, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1 juntos. En España, Almería, Valladolid y Girona han gastado 28,4 millones. Según un estudio de Deloitte, por ascender a la Premier, el Forest se garantizó 200 millones de euros de ingresos hasta 2025, cantidad que podría elevarse hasta los 352 si mantiene la categoría.

El responsable de ese enorme desembolso es el griego Evangelos Marinakis, que compró el club en 2017 y también es propietario del Olympiacos. Reconocido filántropo, Marinakis es un magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación, al que se ha acusado de narcotráfico, de amañar partidos en su país e incluso de estar involucrado en un atentado con bomba contra la panadería de un árbitro. “Se han dicho muchas cosas, pero nunca se ha probado nada”, se defendió en la BBC.

Las frases de Clough

Cinco años le ha costado a Marinakis situar al equipo en la Premier, pero más complicado será devolver al Nottingham Forest la grandeza que logró gracias a Clough. Famoso por su arrogancia (“No digo que yo fuera el mejor entrenador del mundo, pero siempre estuve en el top 1″), por su vehemencia para motivar (”A mis jugadores les daba una variante del mismo mensaje todos los sábados: ‘Ahora mismo le pegaría un tiro a mi abuela con tal de conseguir los tres puntos esta tarde’. Así sabían lo importante que era que se dejaran la piel por la causa. Siempre sin excepción. Por eso mi abuela vivió más vidas que mi gato”) y por el trato a sus futbolistas (“Si discutiera con un jugador, nos sentaríamos juntos unos veinte minutos, hablaríamos del asunto y al final decidiríamos que yo tengo razón”), Clough escribió el nombre del Forest en la historia del fútbol inglés y europeo. Llegó al club en 1975, lo ascendió a Primera División en 1977, en la siguiente temporada ganó la Liga (1978) y en las dos posteriores consiguió la Copa de Europa (1979 y 1980). También logró una Supercopa de Europa (1979). Clough permaneció en City Ground hasta 1993 y falleció en 2004, con solo 69 años, a causa de un cáncer de estómago, tras sufrir serios problemas de alcoholismo.

Rival del Liverpool el día de la tragedia de Hillsborough (1989), el Nottingham Forest, que participó en la primera temporada de la Premier League (1992-93) y no gana un título importante desde la Copa de la Liga de 1990, con la marcha de Clough inició un viaje errático que le alejó de la élite en 1999 y le llevó a jugar entre 2005 y 2008 en League One (Tercera División). Ahora, con Steve Cooper como entrenador, ha vuelto a ilusionar a la ciudad del río Trent. “Un río precioso, lo sé muy bien porque he caminado sobre sus aguas durante 18 años”. Palabra de Clough.