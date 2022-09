La pesadilla de Casemiro fuera del Real Madrid: podría perder una millonada

El pasado 19 de agosto se hacía oficial: Casemiro dejaba el Real Madrid para fichar por el Manchester United. El centrocampista llegaba a la Premier para estar al menos cuatro temporadas, cobrar más que en el Madrid y dejar 72 millones en el club blanco más 13 en variables, es decir, 85 millones de euros.

Sin embargo, la andadura del “14″ blanco en el Manchester United no está siendo lo feliz que el mediocentro brasileño esperaba, al menos de momento. El exmadridista no ha conseguido ganarse un puesto en el once de un Ten Hag que considera que necesita tiempo para adaptarse a su estilo de fútbol y ya han empezado a surgir las primeras críticas en Inglaterra.

La cláusula maldita

Pero además, las condiciones en las que ha firmado su contrato no serían del todo favorables según los objetivos que pueda alcanzar el club al final del curso y quedar fuera de la Champions sería un autentico varapalo para el ex madridista.

En concreto, el salario del brasileño podría sufrir rebajas significativas en caso de que los ‘red devils’, por segunda temporada consecutiva, no se clasifiquen para la Liga de Campeones, con lo cual el club perdería los beneficios que supone disputar el torneo de élite. La medida no es nueva en Old Trafford; de hecho, ya Cristiano Ronaldo la ha sufrido en carne propia.

Según revela The Sun, la publicidad puede jugarle una mala pasada a Casemiro. La publicidad y las marcas son dos de los grandes pulmones que ofrecen grandes cantidades de dinero a estas entidades, para que ellos les promocionen. La marca deportiva Adidas, es una de las principales interesadas en estas relaciones, ya que tienen firmado un contrato por 10 años a razón de 750 millones de libras (865 millones e euros). Pero en la letra pequeña del contrato que revela que hay una serie bonificaciones o agravantes según los objetivos cumplidos. Uno de esos objetivos, según el diario inglés, es la clasificación para la próxima edición de la Champions de la 23/24. De no conseguirlo, se afrontaría una primera penalización que rondaría el 30% en reducción de ingresos por patrocinio, lo que traducido a millones supondría que Old Trafford recibiría en torno a 23 millones menos por parte de este patrocinador.

Caída de su valor

Pero este no es el único revés que ha sufrido desde su marcha. Su precio en el mercado se ha desplomado en tan solo unas semanas.

La web especializada en traspasos y estadísticas Transfermarkt ha publicado la última actualización actuación del valor de los jugadores tras el cierre de la ventana veraniega del mercado de fichajes. Sorprendentemente, muchos de los movimientos de esta temporada aparecen en la lista de los futbolistas que más valor han perdido en los últimos meses. Entre ellos, se encuentra Casemiro que, tras su salida del Real Madrid, está entre los tres nombres con un descenso más notable de todo el mundo futbolístico tras su llegada al Manchester United.

El centrocampista brasileño sufre una caida de un 33,3% de su valor, que se traduce en una depreciación de 20 millones de euros desde el 1 de enero. Según la web especializada, el valor de Casemiro se encontraba en 60 millones de euros y ahora su precio sería de 40 millones. Su valor más alto -80 millones- lo alcanzó en marzo de 2020. Esto significa que, con su llegada a Old Trafford, el ex jugador del Real Madrid ha perdido uno de cada tres euros de su valor en las últimas semanas.