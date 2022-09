El vídeo del miembro de seguridad del Betis que se jugó su puesto de trabajo bailando la canción del momento

Una de las anécdota de este fin de semana tuvo al Real Betis como protagonista. Más allá de la victoria en el Benito Villamarín ante el Girona (2-1) y un nuevo doblete del internacional Borja Iglesias, las miradas también estuvieron puestas en lo extradeportivo. El protagonista fue un miembro de seguridad que se encontraba en el propio terreno de juego. El momento se dio cuando sonó la canción ‘Despechá' y empezó a bailar en coordinación con la grada. La escena, por surrealista que parezca, era tan cierta que muchos béticos tienen la duda de si este trabajador ha perdido su puesto de trabajo. En redes sociales este vídeo se ha viral superando el millón de visitas y el protagonista se ha convertido en un ídolo de masas.

No sé si este hombre seguirá manteniendo su trabajo después de esto, espero que sí, pero vaya crack 😂😂😂



pic.twitter.com/NnJ6xsFXKn — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 18, 2022

Todo lo que rodea al Betis es alegría. El conjunto verdiblanco está en un gran momento de forma tanto dentro como fuera del campo. El equipo de Pellegrini es tercero con 15 puntos, solamente superado por el Real Madrid (18) y el FC Barcelona (16). Estas buenas sensaciones no solamente se reflejan en Liga, sino también en la Europa League donde está invicto con dos victorias en la fase de grupos ante el Ludogorest (3-2) y HJK (0-2). El colofón final a esta dinámica se dio con la llamada del ya mencionado Borja Iglesias con la selección española, además de las exhibiciones de Joaquín que ponen en pie a la grada. Hacía mucho tiempo que no se vivía una etapa tan importante y bonita en el Villamarín. Además, el Sevilla atraviesa una mala racha de resultados que sitúa a Lopetegui en la cuerda floja. Todo apunta a que los béticos no pueden pedir nada más al respecto. En este parón por selecciones, los de Pellegrini podrán analizar en frío todo lo que están haciendo en una temporada que puede pasar a la historia como una de las mejores. Una de las claves radica en el papel que hagan en la Europa League, donde muchos empiezan a dar al Betis como uno de los serios candidatos a estar en las rondas finales. La prueba final se verá en el momento en el que se enfrenten a la Roma de José Mourinho el próximo seis de octubre donde se jugarán el primer puesto de un grupo que, a priori, parecía ser uno de los más complicados. La nueva era del beticismo sonríe a todos.