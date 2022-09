Eric García y Azpilicueta, los descartes de Luis Enrique para jugar contra Portugal

Eric García y Azpilicueta son los dos descartes de Luis Enrique para el partido de esta noche contra Portugal. El seleccionador había llamado a 25 jugadores, pero debe dejarla reducida sólo a 23 para los partidos. Y los dos defensas, que fueron titulares contra Suiza, han sido los elegidos para quedarse fuera del encuentro contra los portugueses. Entran en la lista Dani Carvajal y Diego Llorente, que tienen muchas posibilidades de ser titulares en el encuentro de esta noche ante la selección portuguesa.

Los descartes provocan también un cambio en los dorsales de la selección, que se eligen por orden de antigüedad. Y los nuevos, Nico Williams y Borja Iglesias, tienen que heredar los dorsales de los dos descartados. Williams llevará el 2 y Borja, el 3.

Luis Enrique ha elegido jugadores ofensivos para buscar la victoria que necesita en Braga para llegar a la fase final de la Liga de Naciones. España fue subcampeona en la pasada edición, en la que perdió la final contra Francia después de haber eliminado en la semifinal a Italia, que era la anfitriona del torneo.

El seleccionador deja fuera a dos defensas, a pesar de que destaca a la línea defensiva como la más fuerte del equipo. «La línea más potente que tengo es la defensa. No la más débil. No hay una línea sola que tiene que defender, defienden todos y para atacar, igual. No atacan solo los delanteros que están fumándose un cigarrito esperando a que les llegue el balón. Atacamos desde Unai Simón. La línea más fuerte que tengo es la línea defensiva», aseguró el preparador asturiano en la conferencia de prensa previa al partido.

Carvajal estaba advertido de suspensión y si hubiera visto una tarjeta amarilla contra Suiza se hubiera perdido el encuentro contra Portugal, que iba a ser igualmente decisivo. Por ese motivo y por la costumbre de Luis Enrique de hacer rotaciones entre los convocados, el lateral derecho del Real Madrid fue uno de los descartados contra Suiza.

Después de la derrota contra Suiza, España necesita una victoria para poder acceder a la fase final. Portugal, que mantiene a Cristiano Ronaldo en su selección, ya no depende tanto del delantero del Manchester United, que no marcó en la goleada ante la República Checa (0-4), en la que marcó dos goles el lateral derecho Diego Dalot, compañero de Cristiano en el equipo inglés.

Portugal fue la campeona de la primera edición de este torneo,