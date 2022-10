Indignación en Italia con los aficionados del Betis por orinar en la Piazza del Popolo

Es una gran semana para el Betis tras conseguir una victoria épica en el Olímpico. Los olés silenciaron a la afición local ante la remontada de los de Pellegrini. Hasta el propio Mourinho se rindió ante el Betis y también a Joaquín: “Si uno de fuera no lo sabe no puede pensar que tiene 41 años. Estos jugadores que siguen, como él o Ibrahimovic, siguen por amor al fútbol. No es un euro más o menos, es amor al fútbol. Tengo mucho respeto por él”.

Sin embargo, el otro lado de la moneda la protagonizaron algunos seguidores del equipo verdiblanco horas antes de que empezase el partido. La Piazza del Popolo fue la ‘víctima’ de botellones, gritos y aficionados orinando. Todos estos actos han propiciado que muchos aficionados estallen ante esta serie de comportamientos. En total, estuvieron más de 4.000 aficionados. El diario ‘Il Fatto Quotidiano’ afirma que había “basura por todos los lados” y también desvela que algunos aficionados utilizaron las columnas como orinales. “El paso de los vándalos necesitó la intervención inmediata de la agencia de limpieza urbana”, titularon.

En Italia ya comparan estos accidentes con los del 2015 cuando los hinchas holandeses del Feyenoord destrozaron el centro: lo peor fue la fuente Barcaccia en Piazza di Spagna, además de escaparates que quedaron totalmente rotos. La policía no pudo frenarlos. Muchos italianos lloran al recordar aquel episodio que marcó un antes y un después.

Ecco come i tifosi spagnoli del Betis hanno lasciato Piazza del popolo. pic.twitter.com/skS7iYIKpd — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 6, 2022

Pero estos hecho no tapan el lado deportivo. El propio Pellegrini no esconde su ilusión por jugar la Champions y hacer un gran papel. “Estoy muy contento de recibir el premio ya que reconoce el trabajo de un año entero. Había tenido la fortuna de ganarlo en 2007 con el Villarreal y un trofeo de este prestigio me pone muy contento”, señaló. “Para esta temporada uno siempre quiere mejorar lo que hizo pero no es fácil. Conseguir un puesto de Champions no es fácil pero hay que seguir jugando. Esperemos llegar bastante lejos, hemos comenzado bastante bien y ojalá podamos mantenernos arriba”, concluyó. Una de las mejores temporadas de la historia del club coincide con el mal momento de su eterno rival. El Sevilla acaba de destituir a Lopetegui, mientras que el cuadro verdiblanco ganaba a la Roma. Dos situaciones diferentes que, en otros años, se han dado al revés. Muchos aficionados viven este actual momento con la naturalidad de que existen ciclos de mejores y peores momentos.