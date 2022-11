Donato, del “Fuerza para vivir” a llamar a la guerra contra Lula

Donato Gama se hizo famoso en España, aparte de sus cualidades como jugador de fútbol, que le llevaron a nacionalizarse para poder jugar con la selección española, por la campaña del libro «Fuerza para vivir», un mensaje religioso que difundía como representante de los atletas de Cristo.

Mítico anuncio de Fuerza para vivir con Donato. "Fuerza para vivir. A mí me ha ayudado, a tí te ayudará también" yo llamé porque el libro era gratis pic.twitter.com/KgKFam9Gn2 — Rinat Rafaé (@colussokukleta) June 11, 2022

Ahora, el exinternacional español ha cambiado el mensaje para llamar en las redes a una respuesta militar contra la victoria de Lula en las elecciones brasileñas. «La guerra todavía no ha terminado, el pueblo brasileño ha despertado, no se quedará así. Si el pueblo sale a la calle, puede haber una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla», dice en un mensaje en su cuenta de Instagram. Y lo acompaña con una imagen en la que una bota militar aplasta una estrella con la hoz y el martillo.

Donato es uno más de los futbolistas brasileños que han pedido el voto para Bolsonaro. Neymar también lo hizo, pero ninguno ha llegado tan lejos en sus mensajes como el exjugador del Atlético de Madrid, que pide una respuesta violenta del pueblo brasileño para sacar a los comunistas del poder.

Las reacciones a su mensaje han hecho que Donato ponga el candado a su cuenta, pero no le han hecho cambiar de opinión. El hispanobrasileño asegura que su apoyo a Bolsonaro es por simpatía personal y que coinciden en muchas de sus ideas, como la lucha contra el aborto y contra la corrupción. Además, declara su admiración por el pasado como paracaidista del ejército del expresidente derrotado en las urnas, algo que a Donato le hubiera gustado ser.

En el fondo el mensaje de Donato en Instagram llamando a dar un golpe de Estado para sacar a Lula del poder, «al comunismo», dice él, no está tan alejado del que difundía cuando anunciaba el libro «Fuerza para vivir». Detrás de aquella campaña estaba una organización de ultraderecha, en línea con las ideas que difunde el exjugador en las redes.

A Jair Bolsonaro le ha costado, pero por fin ha admitido su derrota en las elecciones ante Lula, después de varios días en los que sus partidarios han protestado en las calles, encabezados por los camioneros. que han colapsado las carreteras. Bolsonaro acudió a la sede del Tribunal Supremo brasileño para admitir que las elecciones «terminaron».

«El presidente de la República ha usado el verbo terminar en tiempo pasado, ha dicho terminó. Por tanto, hay que mirar hacia adelante», ha confirmado el juez del Supremo Luiz Edson Fachi. El reconocimiento de la derrota de Bolsonaro permite comenzar la transición para que Lula asuma el poder.