Inditex, casi 7.000 tiendas en todo el mundo y... ¿un equipo de la Premier?

Uno de los pocos clubes del mundo que es capaz de generar información al margen del Mundial que se está disputando en Qatar es el Manchester United. Después de confirmar la salida, “de mutuo acuerdo”, de Cristiano Ronaldo, la situación de la entidad sigue siendo convulsa. Con el cartel de “Se vende” colgado en Old Trafford, los candidatos a adquirir el club no cesan de aparecer. A David Beckham o Apple se ha sumado, según el Manchester Evening News, la empresa gallega Inditex.

Inditex cuenta con un patrimonio que supera los 61.000 millones de euros y tiene casi 7.000 tiendas repartidas por todo el planeta. El presunto interés desvelado por la prensa inglesa ha encontrado inmediata respuesta desde la propia compañía coruñesa. Pontegadea, sociedad de inversión y gestión patrimonial de la familia Ortega, ha desmentido la existencia de interés del fundador de Inditex por la adquisición del United, según ha informado en un comunicado.

El diario británico aseguraba que el fundador de Inditex habría comunicado a altos ejecutivos su supuesto interés en la compra del Manchester United, uno de los equipos más mediáticos de la Premier League y que atraviesa desde hace tiempo una considerable crisis deportiva. La familia Glazer, propietaria de los “Diablos Rojos” desde 2005, no descarta la venta del club inglés o la entrada de nuevos inversores, como ha anunciado en un comunicado esta misma semana. “Como parte del proceso, la junta considerará todas las estrategias alternativas, incluyendo nuevas inversiones en el club, la venta u otra transacción que involucre a la compañía”, informó el equipo de Old Trafford.

Tras conocerse esta decisión de la familia estadounidense, los medios británicos han especulado también con el interés de Apple, que estaría estudiando hacerse con el club británico, o una de sus estrellas, el ex centrocampista “red” y del Real Madrid David Beckham, que también estaría abierto a negociar con los Glazer. El United, que esta temporada no está disputando la Liga de Campeones, ocupa la quinta plaza en el campeonato inglés. Después de las primeras quince jornadas está fuera de los puestos que permiten la clasificación para la Champions. El conjunto entrenado por Ten Hag ha ganado ocho partidos, ha empatado dos y ha perdido cuatro. Su balance goleador es de 20 tantos a favor y en contra. Está a once puntos del Arsenal y a seis del Manchester City, segundo clasificado.