Cristiano Ronaldo afronta una situación muy extraña: jugar un Mundial sin tener equipo. El ex jugador del Manchester United se desvinculó del club y ha sido sancionado con dos partidos y con una multa de 50.000 libras (55.000 euros) por tirar al suelo el móvil de un joven aficionado. El propio Cristiano admitió los cargos de los que se le acusaban de “conducta impropia y violenta”, según señalan medios ingleses.

Cristiano abandonó el United sin percibir los 15,5 millones de libras (18 millones de euros) que le hubieran correspondido por lo que le restaba de contrato. Con contrato hasta el 30 de junio de 2023, el luso no ha recibido compensación por la rescisión de contrato debido a que el United argumentó que ellos ganarían el hipotético juicio.

Las declaraciones de Cristiano en el programa de Piers Morgan, donde criticó al entrenador y al club, rompen el pacto firmado en el contrato por lo que se queda sin indemnización.

“Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro. Desde 2009 nada cambio, la película, la cocina, la tecnología, el yacusi, el gimnasio. Todo se detuvo en el tiempo, pensé que iba a ver todo diferente, pero en la infraestructura desafortunadamente hay muchas cosas igual que cuando tenia 22 años. Hoy en día Manchester United está por detrás del City de aquel tiempo y eso me sorprende porque para mí es un club top. Espero que en los próximos años vuelva a estar en el top. Desde que Ferguson se fue el club no evolucionó nada”, desveló el luso.