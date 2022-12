La imprevisible predicción de Alfredo Duro en “El Chiringuito” de Pedrerol sobre Benzema, Francia, Messi y Argentina

La derrota de Francia en el Mundial de Qatar ante Argentina ha sembrado muchas dudas sobre lo que hubiera pasado con Benzema en el campo. El tertuliano de “El Chiringuito”, Alfredo Duro, se mostró tajante al afirmar que las cosas hubiesen sido diferentes con el galo en el terreno de juego: “Benzema hubiera metido el penalti y Francia hubiera sido campeona del mundo y no hay polémica. El liderazgo en el campo y luego ya en el vestuario hablamos de otro liderazgo. Tengo más opciones de tener ese liderazgo con Benzema que con otro y aunque sea cojo tira el penalti, lo mete y se acabó todo”.

La polémica de Benzema y el seleccionador Deschamps es evidente. Nunca tuvieron una buena relación, pero en la Eurocopa de 2021 hicieron las paces. Sin embargo, de cara a este Mundial los antiguos renconres volvieron. Tal y como informó Diario AS, el seleccionador le pidió que se fuera de la concentración tras ver que tenía unas mínimas molestias. El ‘9′ no puso ningún tipo de problema, pero sabía que él estaba disponible para jugar a partir del tercer-cuarto encuentro. Cada vez que al técnico le preguntaban en rueda de prensa sobre Karim no respondía y esas expresiones auguraban que existía un problema mayor al de la hipotética lesión.

🔥 "¡¡𝐁𝐞𝐧𝐳𝐞𝐦𝐚 𝐡𝐮𝐛𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐢 𝐲 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐨!!" 🔥



Sin Benzema, el único jugador que dio la talla en la final fue Mbappé. El jugador del PSG marcó cuatro goles (contando el del penalti) dando una exhibición, pero él solo no pudo con Argentina. La relación Mbappé-Benzema siempre fue cordial y en el campo se conocen perfectamente. En el bando opuesto, Messi consiguió el ansiado Mundial.

Por otra parte, Jorge D’Alessandro afirmó que Benzema no estuvo en condiciones competitivas para jugar el Mundial. De esta manera, el argentino defiende la decisión tomada por Deschamps.