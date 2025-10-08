El abrazo de Laporta y Al-Khelaifi que confirma el 'deshielo' entre clubes

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, llegó este miércoles a Roma para acudir a la asamblea anual de la nueva 'European Football Clubs' (EFC, antigua ECA), presidida por el catarí Nasser Al-Khelaifi, con el que se abrazó en la capital italiana.

El presidente del club catalán acudirá a la cena de gala de esta misma noche, donde también estará el esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, muy crítico en su intervención de este miércoles de nuevo con la Superliga. Laporta, acompañado por Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, acude como invitado pues el club no forma parte de la asociación por el momento.

La presencia del mandatario 'culer' supone un acercamiento con UEFA y EFC, ambos organismos contrarios a la Superliga, proyecto que lidera el Real Madrid y del que también forma parte, por ahora, el Barcelona.

"Europa establece los estándares en lo que respecta al fútbol mundial y desde fuera ha habido intentos de reformar nuestro deporte, pero nunca organizaremos una competición para 12 clubes. El fútbol tiene que ser inclusivo, que todos tengan una oportunidad de ganar las mejores competiciones", declaró Ceferin en su intervención durante la primera jornada de la asamblea, que terminará el jueves.

"Promovemos un fútbol inclusivo que sea un ancla en los momentos difíciles que vivimos. El fútbol es un lugar al que todos pertenecemos. Ante las crisis políticas y sociales, necesitamos algo que nos una, y el fútbol tiene ese papel y debemos conservarlo", sentenció. La EFC se fundó en 2008 con 137 miembros y actualmente engloba a unos 800 clubes de fútbol europeos de más de 55 países.