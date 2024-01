Aitana Bonmatí completa su obra ganando The Best

El misterio en la entrega del premio The Best respecto a quién iba a ser la mejor jugadora del año no era tal. ¿Quién iba a ser? Aitana Bonmatí ganó el triplete con el Barcelona, el Mundial con España, donde fue nombrada mejor futbolista, lo mismo que en la Champions. Eso le llevó al Balón de Oro y la obra la ha completado ahora con el galardón que entrega la FIFA. Los votos los emiten los capitanes de las selecciones, tanto masculinas como femeninas; como los seleccionadores; un periodista de cada selección miembro de la FIFA y los aficionados, a través de la web del organismo. Cada grupo cuenta un 25 por ciento.

El premio valora los logros y méritos tanto dentro del campo como fuera, y de ambos puede presumir la jugadora de Sant Pere de Ribes. Fuera, casi desde la cuna, desde que nació: sus padres pelearon para que llevara el apellido de la madre por delante del del padre cuando en España estaba prohibido (empezó a poderse en el año 2000 y ella nació en 1998). Todo lo que sucedió en el Mundial fue también una reivindicación para las mujeres, para las que quieren jugar al fútbol y para las que no. Creció admirando a Iniesta y Xavi y ahora muchas chicas y chicos la tienen a ella como referente. Dentro del campo se expresa como nadie con el balón. Siempre lo lleva pegado a la bota, la vista al frente para saber todo lo que sucede y elegir la mejor opción. Una de sus mejores cualidades está lejos del pie, está en su cabeza, pero hace falta la calidad técnica. "Hace dos semanas cuando acababa 2023 me entró nostalgia. Ha sido un año que recordaré toda la vida. Empezar 2024 con este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos, Barça y selección. Sin vosotros no estaría aquí ni sería la jugadora que soy. Agradecimientos a familia, amigos y todas las personas que me han acompañado en el camino. Y a las rivales, estoy orgullosa de formar parte de una generación de mujeres que están cambiando las reglas del juego y del mundo”, dijo en sus discurso, en español, catalán e inglés.

Respecto al premio masculino podía haber un poco más de dudas y el resultado fue sorprendente. El Mundial masculino no cuenta (se valora el periodo del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023 en hombres, y del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023 ) por tanto aunque Messi estuviera en la lista, no había muchos argumentos para que ganara... Pero al argentino se llevó de nuevo el premio por delante de Haaland y Mbappé. Ninguno de los tres acudió a la cita y nadie subió a recibir el trofeo. Fue un momento que rozó lo absurdo.

Resto de premios: el Fair Play fue para la selección de Brasil; el gol más espectacular, la chilena desde fuera del área de Guilherme Madruga, del Botafogo; la mejor afición, para el argentino Hugo Daniel Iñíguez por dar el biberón a su bebé en el descanso de un partido (?); el honorífico a Marta, mítica jugadora de Brasil; los mejores entrenadores del curso, Pep Guardiola y Sarina Wiegman, seleccionadora inglesa, por delante de Jonatan Giráldez, el técnico del triplete con el Barcelona (Jorge Vilda, campeón del mundo con España, no estaba entre los nominados). En el once ideal femenino había dos campeonas del mundo: Earps, Olga Carmona (autora del gol de la final), Lucy Bronze, Greenwood, Keira Walsh, Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí, Alex Morgan y Kerr. El once ideal de hombres: Courtois (curiosamente el premio a mejor portero se lo llevó Ederson), Stones, Walker, Rúben Dias, Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne, Haaland, Mbappé y Vinicius. Tres jugadores del Real Madrid, aunque el inglés por su temporada en el Borussia Dortmund, se colaron en la fiesta del Manchester City.