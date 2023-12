Ancelotti abre la puerta a un fichaje en el Real Madrid y decide sobre los porteros

Rüdiger es el futbolista del Real Madrid que más partidos ha disputado. Iba a ser el tercer central esta temporada y se ha convertido en el primer futbolista del equipo en tiempo jugado. Lo malo es que, tal como está el asunto, difícilmente puede descansar. En Vitoria, contra el Alavés, de noche y con frío, estará Nacho, el decimotercer futbolista del equipo en minutos. El cuarto central, en principio, titular indiscutible ahora misma. Una pareja extraña, inesperada y absolutamente necesaria por las bajas que tiene ahora mismo Ancelotti en defensa. «La lesión de cruzado es imprevisible, no se puede prever», dice el técnico con resignación. «En esta temporada han tenido lesiones jugadores que no tenían ni un problema de rodilla, algunos otros sí tienen molestias ahí. Las lesiones musculares son distintas. Pueden ser muchas cosas, mucha carga, cansancio... Esto se puede evaluar algo más, el cruzado no. Lo hemos arreglado bien, a ver qué pasa en la segunda parte de la temporada. En marzo o abril podemos pensar que algunos vuelven, Militao o Courtois pueden volver si todo sale bien», deseaba.

Militao está yendo más rápido de lo esperado y por eso marzo es la fecha que se pone el entrenador. Otra cosa es que en marzo está para competir en los importantes partidos que tendrá el Madrid por esas fechas, como la vuelta de la Champions contra el Leipzig. Y otro cosa es lo que va a pasar de aquí a marzo. Hay mucho camino por hacer y pocos defensas centrales para recorrerlo. «Hemos hablado con el club sobre fichar a un central, lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo para hacerlo porque el mercado acaba el 31 y vamos a buscar la mejor solución posible. De momento, no tenemos prisa», abría la puerta el técnico madridista. Por ahora, la idea de la cúpula blanca es ser paciente y no gastar un dineral en un futbolista que puede que no tenga sentido a partir de marzo. El mercado de enero es sospechoso, porque es complicado encontrar jugadores buenos y baratos a mitad de temporada. «No es el momento de dar nombres. Si hay la posibilidad de fichar a un jugador que es bueno para el club y para la temporada lo vamos a hacer».

Si no llega uno, Tchouameni sabe que va a jugar muchos minutos más retrasado. La nómina de centrocampistas está a tope, la de centrales escasea: «No le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta jugar de lateral», volvía a confirmar Ancelotti. «En la emergencia, lo hizo muy bien. Sabe que si hay emergencia, jugará ahí. Pero su futuro es como pivote, todos los sabemos», confirmaba el entrenador. Pero Camavinga juega mucho de lateral y puede que lo siga haciendo y eso indica que Tchouameni va a jugar de central durante este invierno. El francés tuvo ya minutos contra el Villarreal, así que casi está listo.

En el Alavés juega Rafa Marín, central de la cantera blanca cedido este año por el club para que se foguease en un equipo guerrero. Nadie podía pensar que el cruzado iba a ser tan débil.

El central es un problema por escasez, la portería por exceso. Ahora mismo Lunin y Kepa están para jugar: "No tengo la idea de rotar en la portería, los dos lo están haciendo muy bien. Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad cuando ha jugado. Y Kepa ha mantenido su nivel. Cuando Kepa ha vuelto, me gustaría premiar a los dos. Mañana juega Kepa y después elegiré a uno de los dos".