Ancelotti bendice a Huijsen: "Es un gran fichaje para el Real Madrid"

Carlo Ancelotti ha dado este viernes su penúltima rueda de prensa previa a un partido como técnico del Real Madrid. Se acaba el tiempo del italiano en el banquillo blanco y quiere acabar bien su segunda etapa. Para empezar, este sábado visita al Sevilla. "Siempre nos ha costado en el Sánchez-Pizjuán. Queremos terminar bien estos dos partidos que quedan. Lo hicimos bien contra el Mallorca y hay que hacerlo igual mañana".

Al italiano le han preguntado por el papel de su hijo Davide: "Es una parte importante de mi cuerpo técnico, por el hecho de tener una relación especial padre-hijo, tengo mucha confianza en él. Me dice cosas que otros del cuerpo técnico no se atreven a decirme. Mis ayudantes están muy bien preparados, son jóvenes, me hacen pensar, tenemos muchas discusiones. Tienen experiencia. Hace mucho que trabajamos juntos, somos una familia, y en ese ambiente nos saca más a cada uno de nosotros.

¿Es el Barça un justo campeón?

"Es parte del fútbol. A veces no eres capaz de sacar lo mejor de cada uno. El Barça lo ha hecho muy bien, hay que felicitarlos porque han sido más continuos en la Liga, han jugado muy bien y lo han merecido. El próximo año va a ser una historia distinta, con el Madrid y el Atlético luchando por esta competición.

Aunque ya no lo va a dirigir él, Ancelotti ha hablado sobre el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, el central Dean Huijsen: "Es un gran jugador, joven, con mucha proyección y potencial. Es un buen fichaje para el Real Madrid, genera ilusión, porque el Madrid aspira siempre a lo máximo. El año pasado teníamos la vuelta de Alaba, Militao y Carvajal estaban bien, así que no pensamos en fichar. Y ha pasado que este tipo de lesiones nos han perjudicado.

¿Por qué han bajado el rendimiento varios de sus futbolistas?

"Seguramente podíamos sacar más de cada uno de nosotros. Nunca criticaré a estos jugadores (Courtois, Valverde, Vinicius, Rodrygo), que me han dado muchas alegrías en estos cuatro años. Para mí serán siempre los mejores, incluso si en algunos momentos no son capaces de sacar su mejor rendimiento.

Desde que se anunció su marcha, muchos compañeros han reconocido su admiración por Ancelotti, que está encantado: "Me siento bien, agradezco a mis colegas, he recibido mucho cariño estos días, es bonito que aprecien tu trabajo y tu manera de ser. Esto sí lo voy a disfrutar estos días".

¿Siente que podrían haberle fichado más futbolistas?

"Desde que estoy aquí el Madrid ha fichado a Camavinga, Rüdiger, Tchouameni, Bellingham, Mbappé. No podía pedir más".

Uno de los asuntos pendientes en los dos partidos de Liga es la lucha por el Pichichi, con Mbappé en cabeza: "Para él es importante, significa que ha tenido un gran rendimiento. Va a marcar más de 40 goles, ha sido una temporada muy buena. Personalmente creo que puede sacar todavía más.

¿Deberían haber hecho un esfuerzo en el mercado de invierno?

"Lo hemos hablado, y las decisiones que el club ha tomado han sido habladas conmigo personalmente. No hay nada más que añadir. El año pasado tuvimos más o menos los mismos problemas y fuimos capaces de arreglarlo y este curso ha sido más complicado.

¿Ha habido falta de fe esta temporada en su vestuario?

"Creo que no ha sido un problema de creer. El año pasado fuimos capaces de creer cosas cuando nadie lo creía. Las remontadas lo confirman. La clave de esta temporada han sido las lesiones en la parte defensiva, porque han sido jugadores muy importantes. En el último partido contra el Barcelona faltaban los cuatro defensas titulares al comienzo de temporada. Ese es el problema y no el creer o no".