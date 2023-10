Ancelotti: "No tenemos problemas con Modric ni él con nosotros"

El Real Madrid juega en Nápoles su segundo partido de la Champions, es el rival más duro del grupo, una prueba de mucho nivel para el Madrid contra el campeón de la Liga italiana. Valverde ha hablado antes del partido. "En lo personal he vivido momentos duros con mi mujer, pero son cosas de la vida y tienes que tener fe de que toda va a ir bien. Me centré en el fútbol, en el Mundial, en el Madrid. Ganamos la Copa y me hizo olvidar todo lo malo que vivimos. Todo me hizo madurar como persona. Hay momentos en los que uno no se espera que pase algo malo. Pero la gente, mi mujer, te da un plus para seguir confiando". Ha hablado de Modric. "Es un referente, jamás ha puesto una mala cara y eso habla bien de él. Es un guerrero, muy competitivo. Sigue marcando historia y es un ejemplo para todos y más para los jóvenes, que nos alimentamos de él. Hay que seguir aprendiendo y disfrutar de él hasta que deje el fútbol". Valverde ha competido en el mejor mediocampo del Madrid. "He tratado de aprender de cada uno de los jugadores. Son los mejores. En el día a día con ellos, intenta sacar de todo, para seguir creciendo como futbolista. Casemiro me enseñó muchos valores, muchos códigos del fútbol Es muy difícil jugar, yo estoy jugando y debo mostrar a los jóvenes lo que me mostraron a mí".

El centrocampista también ha hablado del sistema: "Cuando juegas tantos años a lo mismo, sólo cambiaban los jugadores, te intentas adaptarte y aprender. Estoy haciendo las cosas bien, a veces cuesta, porque hay partidos que atacas más y es más difícil replegarse".

Para Valverde, Bellingham tiene las características de los jugadores que van a marcar época. "Llegó de buena forma y lo ha afrontado de manera increíble. Como persona también es especial, tiene la cabeza bien amueblada. Seguramente pueda ser un capitán que marque una época en el Real Madrid. También ha reconocido que uno de sus sueños es ser capitán, "ser el espejo que son los capitanes. Me encataría serlo, lo fui en Uruguay fue una de las cosas más bonitas y me gustaría serlo en el Madrid.

Ancelotti ha explicado que el Real Madrid juega "contra uno de los mejores equipos de Italia.Va a ser un partido igualado, hay que ser serios, repetir lo bueno que hicimos en Girona. De la base de ese partido podemos sacar algo bueno".

Después ha hablado Ancelotti al que la prensa italiana ha aplaudido al llegar a la sala de prensa.

Bellingham

"Se ha adaptado bien. No es importante si es el mejor del mundo. Tenemos el mejor equipo del mundo. Que Bellingham juegue con nosotros nos pone contentos"

Modric

"Es sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que el pasado. Jugó el primer partido de Champions y el derbi. La competencia es muy alta. No tenemos problemas con él ni el con nosotros. Le tengo respeto como jugador y como persona, pero a veces tomo decisiones que cuestan mucho a todos. También a mí. Que no juegue es una decisión técnica que puede cambiar mañana o en otro partidos. Un día es Modric y otro día puede ser cualquiera. No hay mucho que explicar, cada partido hay alguien que se queda en el banquillo. Sólo juegan cuatro y somos siete. Y si pongo cinco, me criticáis"

El once contra el Nápoles

"Lo tengo claro, aunque vosotros tengáis dudas. Mendy está bien, ya ha recuperado. Luego hay que elegir once. Tenemos que defender bien, como en Girona. Lo más importante es defender bien, si la portería se queda a cero hay más posibilidades de ganar que de perder.

Vuelta a Nápoles de Ancelotti

"Aquí viví momentos positivos, fue una experiencia súper positiva. Tengo una relación muy buena con todos, no tiene mucho sentido volver atrás. Si la relación entre un club y un entrenador no tiene un feeling adecuado es lo mejor parar. El partido es el más difícil de la fase de grupo, pero la camiseta del Madrid es una institución".

Camavinga

"Que sea lateral izquierdo es una opción y puede jugar en cualquier parte del campo. Si le dices lateral izquierdo o banquillo, me dice lateral izquierdo. De manera regular no va a jugar en el lateral izquierdo. Tenemos dos jugadores ahí que nos dan confianza. Está posición está bien cubierto, incluyendo ahí a Camavinga".

Nacho

"Lo que ha dicho Nacho, lo que ha hablado con Portu, y le ha pedido disculpas, qué mas tiene que hacer. Aquí se acaba el tema".