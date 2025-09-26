Un arquitecto critica el diseño del nuevo Camp Nou: “Tiene fallos graves y quedará obsoleto en pocos años”

La visión crítica de Ignacio Morente Gemas sobre el nuevo Camp Nou ha encendido el debate arquitectónico en torno al futuro del estadio del FC Barcelona. En una intervención realizada en el canal Mi Espacio Vital, el arquitecto presentó un análisis técnico que cuestiona profundamente la concepción arquitectónica y urbana del proyecto, alertando que podría quedar obsoleto en pocos años.

Morente estructura su crítica en tres ejes fundamentales: innovación, identidad e integración urbana. En cuanto a la innovación, señala que el diseño propuesto carece de soluciones originales. La configuración de tres plataformas abiertas le parece una apuesta conservadora, sin elementos que aporten diferenciación real. Aunque el proyecto contempla un aumento de 20.000 espectadores, advierte que esta ampliación no garantiza la adaptabilidad futura del recinto.

En el plano de la identidad visual, Morente lamenta la ausencia de referencias simbólicas al FC Barcelona. La falta de elementos que evoquen los colores blaugrana o la tradición del club representa, en su opinión, una oportunidad perdida para convertir el estadio en un icono arquitectónico reconocible.

La integración urbana es otro punto crítico. El arquitecto considera que el aumento de capacidad ejercerá una presión considerable sobre la infraestructura circundante. Problemas de movilidad y accesibilidad podrían afectar negativamente la experiencia de los aficionados y la convivencia con el entorno.

Como ejemplo de diseño exitoso, Morente menciona el Allianz Arena de Múnich, un estadio que mantiene su vigencia tecnológica y estética décadas después de su construcción. Esta comparación sirve para subrayar las carencias del nuevo Camp Nou en términos de sostenibilidad y visión a largo plazo.